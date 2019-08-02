Фото и видео: новое здание стоимостью 25 млн евро достигло максимальной высоты

«Здание достигло высоты 45 метров, строительство продвигается успешно благодаря профессиональным застройщикам, - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. - Я благодарен Таллинну за сотрудничество и постоянный вклад в развитие крупнейшего в странах Балтии бизнес-квартала – в скором времени здесь появятся новые автобусные линии и инфраструктура. Мы инвестируем в строительство нового здания свыше 25 миллионов евро, это наш крупнейший проект за последние годы».

ФОТО: Тийт Мытус

«Ülemiste City приносит Таллинну большую радость, поскольку благодаря ему в Таллинне можно реализовать уникальные для всего мира идеи, например, запуск трамвая в аэропорт, - сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. - В нашем общем будущем благосостояние жителей Таллинна будет расти: здесь создаются такие рабочие места, которые опять-таки очень радуют местное самоуправление».

ФОТО: Тийт Мытус

«Ülemiste City является во многих отношениях инновативным кварталом, потому что на месте военного завода появился амбициозный проект, ведущий нас за пределы Таллинна и Эстонии благодаря навыкам и знаниям», - отметил ректор Таллиннского технического университета Яак Авиксоо.

«Мы горды и благодарны заказчикам за то, что нам дали возможность построить такой объект», - сказал представитель Oma Ehitaja AS Ивар Аус.

ФОТО: Тийт Мытус

Благодаря новому офисному зданию в квартале появится 10 800 метров современной конторской площади. Дополнительную ценность выдающемуся архитектурному решению от KOKO придает расположенное рядом парковочное здание и площадь с фонтанами и скамейками, где в будущем начнут проводить различные мероприятия.

Офисное здание и парковочный дом будут объединены между собой галереей, а вход на парковку будет со стороны улицы Суур-Сыэмяэ. В здании, рассчитанном на 540 автомобилей, построят также велосипедную парковку.