Картина дня: тучи сгущаются над ATKO, первый трейлер фильма Нолана и Ралли Финляндии

Раковый больной не сдается, ходит к врачу и пьет свою мочу

Тийт Выза (64) – экономист с высшим образованием, который занимается в Тарту бизнесом, связанным с металлоломом. Он в хорошей форме и на первый взгляд крепок, как сталь. Его история началась теплым летом 2009 года. Читать далее...

Северо-эстонский центр общественного транспорта хочет расторгнуть договор с фирмой ATKO

Фирму ATKO хотят отстранить от обслуживания как уездных автобусных маршрутов, так и волостных. Читать далее...

Мадисон о своем выборе слов, связанном с уничтожением евреев: это было совершенно осознанно

Депутат Европарламента Яак Мадисон (EKRE) сказал Postimees, что специально употребил по отношению к мигрантам слова «die endgültige Lösung», напоминающие о нацистском термине «die Endlösung», связанном с уничтожением евреев. Читать далее...

А где Лаагна-теэ? В интернете появился первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана

Как сообщают зарубежные СМИ, в кинотеатрах перед сеансами начали показывать тизер-трейлер следующего фильма Кристофера Нолана — «Принцип» (Tenet). Читать далее...

Полиция заинтересовалась состоявшейся в офисе Центристской партии вечеринкой

К настоящему моменту не удалось установить, что в Иванову ночь в офисе Центристской партии имело место нарушение закона. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиции потребуется собрать дополнительную информацию. Читать далее...

Будьте бдительны! Хитрая мошенническая схема оставила без денег жителя Эстонии

Телекоммуникационное предприятие Elisa предупреждает клиентов о мошенниках, которые рассылают сообщения от имени компании, обещая потенциальным жертвам дорогие призы. К настоящему моменту известно об одном случае, когда попавшийся на удочку мошенников клиент лишился денег. Читать далее...

Профсоюзы: государство не должно брать дивиденды с Omniva, чьи работники трудятся за минималку

«Несправедливо требовать у находящейся в государственной собственности фирмы дивиденды, когда большая часть работников получает зарплату около минимальной и оказание универсальной почтовой услуги из года в год приносит убытки», - значится в обращении профсоюзов к трем министрам.

МИД РФ предостерегает США и НАТО от развертывания запрещенных ДРСМД ракет: пора прекратить играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью

Россия может разместить ракеты поближе к США и с аналогичным подлетным временем в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предупредили в Москве. Читать далее...

Отть Тянак выиграл утреннюю часть Ралли Финляндии

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя после первых пяти спецучастков первого дня Ралли Суоми возглавили общий зачет. Читать далее...

Человек, который три года назад предсказал Зеленского на посту президента

Малоизвестный политический комментатор Виктор Бобиренко уже в конце 2015 года предсказывал победу комика Владимира Зеленского на выборах президента Украины, хоть ничего и не свидетельствовало о политических амбициях артиста. Тогда Бобиренко прогнозировал Зеленскому быстрое падение популярности. Читать далее...

Вражда мясокомбинатов: Раннароотси не удалось через суд сместить членов совета Ныо