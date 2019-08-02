Картина дня: водитель наорал на инвалида, ATKO снова в центре скандала, первый трейлер фильма Нолана и провокация Мадисона

За рулем автобуса АТКО, у которого подтекало топливо, поймали водителя, работавшего по графику 17 часов

Во вторник полиция в ходе контрольного рейда остановила в Харьюмаа автобус ATKO, водителю которого работодатель спланировал рабочий день длительностью 16 часов и 55 минут. Читать далее...

Пассажир в шоке: водитель не только не помог инвалиду, но и наорал на него

В редакцию Rus.Postimees обратилась наша читательница Светлана, которая стала свидетельницей неприятного инцидента на автобусной остановке в Таллинне. Читать далее...

Триатлон в Таллинне: читайте, как на выходных изменится движение автобусов

В субботу и в воскресенье, 3 августа и 4 августа, в связи с проведением в Таллинне соревнований по триатлону автобусы линий 73, 21, 21B, 41, 41B, 3, 59, 40, 59, 33 и 72 направляются в объезд, что может вызвать отклонения от расписания и увеличение времени на проезд. Читать далее...

Эстонский стартап продали американцам гораздо дешевле предполагавшейся цены

Из отчета паевого товарищества JayKorp, владельцем которого является Евгений Кабанов, видно, по какой цене эстонское предприятие ZeroTurnaround было продано американской компании по производству программного обеспечения Rogue Wave Software. Читать далее...

Merko надеется за десять лет построить тысячу квартир на месте бывших локаторов в Ласнамяэ

Предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь застройка района с более чем тысячей квартир вновь появилась на повестке дня. Читать далее...

К 2030 году государству будут бесплатно передавать 1000 пустующих квартир в год

Число передаваемых государству никому не нужных квартир быстро увеличивается и через десять лет достигнет 1000 квартир в год, что повлечет за собой существенные дополнительные расходы для госбюджета. Читать далее...

Объявленная в розыск 12-летняя девочка найдена

По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, местонахождение 12-летней Кристийны, накануне объявленной в розыск, установлено. С девочкой все в порядке. Читать далее...

Раковый больной не сдается, ходит к врачу и пьет свою мочу

Тийт Выза (64) – экономист с высшим образованием, который занимается в Тарту бизнесом, связанным с металлоломом. Он в хорошей форме и на первый взгляд крепок, как сталь. Его история началась теплым летом 2009 года. Читать далее...

Северо-эстонский центр общественного транспорта хочет расторгнуть договор с фирмой ATKO

Фирму ATKO хотят отстранить от обслуживания как уездных автобусных маршрутов, так и волостных. Читать далее...

Мадисон о своем выборе слов, связанном с уничтожением евреев: это было совершенно осознанно

Депутат Европарламента Яак Мадисон (EKRE) сказал Postimees, что специально употребил по отношению к мигрантам слова «die endgültige Lösung», напоминающие о нацистском термине «die Endlösung», связанном с уничтожением евреев. Читать далее...