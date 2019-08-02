Картина дня: водитель наорал на инвалида, ATKO снова в центре скандала, первый трейлер фильма Нолана и провокация Мадисона

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
За рулем автобуса АТКО, у которого подтекало топливо, поймали водителя, работавшего по графику 17 часов
Во вторник полиция в ходе контрольного рейда остановила в Харьюмаа автобус ATKO, водителю которого работодатель спланировал рабочий день длительностью 16 часов и 55 минут. Читать далее...
Пассажир в шоке: водитель не только не помог инвалиду, но и наорал на него
В редакцию Rus.Postimees обратилась наша читательница Светлана, которая стала свидетельницей неприятного инцидента на автобусной остановке в Таллинне. Читать далее...
Триатлон в Таллинне: читайте, как на выходных изменится движение автобусов
В субботу и в воскресенье, 3 августа и 4 августа, в связи с проведением в Таллинне соревнований по триатлону автобусы линий 73, 21, 21B, 41, 41B, 3, 59, 40, 59, 33 и 72 направляются в объезд, что может вызвать отклонения от расписания и увеличение времени на проезд. Читать далее...
Эстонский стартап продали американцам гораздо дешевле предполагавшейся цены
Из отчета паевого товарищества JayKorp, владельцем которого является Евгений Кабанов, видно, по какой цене эстонское предприятие ZeroTurnaround было продано американской компании по производству программного обеспечения Rogue Wave Software. Читать далее...
Merko надеется за десять лет построить тысячу квартир на месте бывших локаторов в Ласнамяэ
Предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь застройка района с более чем тысячей квартир вновь появилась на повестке дня. Читать далее...
К 2030 году государству будут бесплатно передавать 1000 пустующих квартир в год
Число передаваемых государству никому не нужных квартир быстро увеличивается и через десять лет достигнет 1000 квартир в год, что повлечет за собой существенные дополнительные расходы для госбюджета. Читать далее...
Объявленная в розыск 12-летняя девочка найдена
По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, местонахождение 12-летней Кристийны, накануне объявленной в розыск, установлено. С девочкой все в порядке. Читать далее...
Раковый больной не сдается, ходит к врачу и пьет свою мочу
Тийт Выза (64) – экономист с высшим образованием, который занимается в Тарту бизнесом, связанным с металлоломом. Он в хорошей форме и на первый взгляд крепок, как сталь. Его история началась теплым летом 2009 года. Читать далее...
Северо-эстонский центр общественного транспорта хочет расторгнуть договор с фирмой ATKO
Фирму ATKO хотят отстранить от обслуживания как уездных автобусных маршрутов, так и волостных. Читать далее...
Мадисон о своем выборе слов, связанном с уничтожением евреев: это было совершенно осознанно
Депутат Европарламента Яак Мадисон (EKRE) сказал Postimees, что специально употребил по отношению к мигрантам слова «die endgültige Lösung», напоминающие о нацистском термине «die Endlösung», связанном с уничтожением евреев. Читать далее...
А где Лаагна-теэ? В интернете появился первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана
Как сообщают зарубежные СМИ, в кинотеатрах перед сеансами начали показывать тизер-трейлер следующего фильма Кристофера Нолана — «Принцип» (Tenet). Читать далее...
Полиция заинтересовалась состоявшейся в офисе Центристской партии вечеринкой
К настоящему моменту не удалось установить, что в Иванову ночь в офисе Центристской партии имело место нарушение закона. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиции потребуется собрать дополнительную информацию. Читать далее...
Будьте бдительны! Хитрая мошенническая схема оставила без денег жителя Эстонии
Телекоммуникационное предприятие Elisa предупреждает клиентов о мошенниках, которые рассылают сообщения от имени компании, обещая потенциальным жертвам дорогие призы. К настоящему моменту известно об одном случае, когда попавшийся на удочку мошенников клиент лишился денег. Читать далее...
Профсоюзы: государство не должно брать дивиденды с Omniva, чьи работники трудятся за минималку
«Несправедливо требовать у находящейся в государственной собственности фирмы дивиденды, когда большая часть работников получает зарплату около минимальной и оказание универсальной почтовой услуги из года в год приносит убытки», - значится в обращении профсоюзов к трем министрам.
МИД РФ предостерегает США и НАТО от развертывания запрещенных ДРСМД ракет: пора прекратить играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью
Россия может разместить ракеты поближе к США и с аналогичным подлетным временем в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предупредили в Москве. Читать далее...
Отть Тянак выиграл утреннюю часть Ралли Финляндии
Отть Тянак и Мартин Ярвеоя после первых пяти спецучастков первого дня Ралли Суоми возглавили общий зачет. Читать далее...
Человек, который три года назад предсказал Зеленского на посту президента
Малоизвестный политический комментатор Виктор Бобиренко уже в конце 2015 года предсказывал победу комика Владимира Зеленского на выборах президента Украины, хоть ничего и не свидетельствовало о политических амбициях артиста. Тогда Бобиренко прогнозировал Зеленскому быстрое падение популярности. Читать далее...
Вражда мясокомбинатов: Раннароотси не удалось через суд сместить членов совета Ныо
Акционерное общество Nõo lihatööstus (Мясокомбинат Ныо) одержало промежуточную победу в длящемся десять лет коммерческом споре: Тартуский уездный суд не удовлетворил иск дочерней фирмы мясокомбината Раннароотси - паевого товарищества Karukoobas - об отзыве трех членов правления мясокомбината Ныо. Читать далее...