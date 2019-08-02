Вражда мясокомбинатов: Раннароотси не удалось через суд сместить членов совета Ныо

Cуд не нашел в деятельности членов совета Nõo lihatööstus нарушений обязательства по надзору за правлением.

Мясокомбинату Раннароотси принадлежит 30% мясокомбината Ныо.

"Также не были предоставлены доказательства, из которых можно заключить, что трудовые договоры заключены на каких-то необычных или невыгодных условиях", - отметил уездный суд. Судебное решение еще не вступило в силу, апелляцию можно подать в течение 30 дней после вынесения решения.

"Человек, который хоть немного понимает в коммерческой области, видит, что если при 30-процентном участии для лица нет места в совете, это на самом деле совершенно ненормально", - обосновал на прошлой неделе обращение в суд Роланд Лепп, входящий в круг владельцев Maag Grupp и Rannarootsi lihatööstus. Также он намекнул на непрозрачность руководства.

В частности, у акционеров, чьи акции представляют собой минимум одну десятую акционерного капитала, есть право требовать отзыва членов совета через суд при наличии веской причины.

Принадлежащая Maag Grupp компания Karukoobas в поданном иске утверждала, что совет конкурирующего предприятия, которое при этом частично принадлежит ей, не выполняет положенные по закону задачи. Также в иске утверждалось, что совет Nõo lihatööstus, в который входят Пеэтер Кырв, Симмо Круустик и Вяйно Иллинг, не контролирует деятельность члена правления Nõo lihatööstus Тоомаса Круустюка.

По словам же последнего, реальная причина судебного спора - не пропадающее уже десять лет желание конкурента враждебно захватить мясокомбинат. "До сих пор они не пытались сделать это через суд, но теперь взялись за совет", - добавил Круустюк.

По словам Роланда Леппа, Круустюк несколько раз обещал выкупить принадлежащую мясокомбинату Раннароотси долю, но все это так и осталось разговорами.