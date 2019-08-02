Мадисон о своем выборе слов, связанном с уничтожением евреев: это было совершенно осознанно

«Новая Европа и новая Германия – в один день эритреец толкнет маленького ребенка с матерью под поезд, в другой – сириец мечом зарубит казаха на улице. Будем терпеливы и открыты, не так ли. Die endgültige Lösung ist erforderlich», - написал Мадисон сегодня ночью на своей страничке в соцсети со ссылкой на недавние новости.

Часть текста, которая привлекла особенное внимание, в переводе с немецкого означает «необходимо окончательное решение».

Мадисон прокомментировал Postimees, что знал, что пишет. «Это совершенно осознанно и нарочно, очень намеренно выбранное немецкое предложение именно для того, чтобы, например, компания «Jah vabadusele, ei valedele» получила от этого большой нервный шок и сотрясение мозга, и приступы паники, поскольку они вообще меньше всего знают значение терминов», - заявил он.

Семиотик Михаил Лотман («Отечество») признал, что выражение, употребленное Мадисоном, отличается от нацистского die Endlösung («окончательное решение), указывающее на уничтожение евреев во время Второй мировой войны на подконтрольных немцам зонах. «Но люди, подобные Яаку Мадисону, сознательно и нарочно используют такие туманные отсылки, чтобы нельзя было связать напрямую. А для критиков у меня есть совет. Сделайте что-нибудь получше, чем держать под лупой то, на чем сидит Мадисон. Таков мой семиотический анализ».

В группе Facebook «Jah vabadusele, ei valedele» пишут, что Мадисон указывает на нацистский термин Endlösung, призывая тем самым к геноциду.

«Немецкое словосочетание, которое использует евродепутат, «die endgültige Lösung», означало в нацистской Германии цель решить «еврейский вопрос» с помощью совершенного геноцида. Чтобы достичь Endlösung, как его коротко называли, было убито более шести миллионов евреев. Сегодня мы знаем это кровавое дело под названием Холокоста», - значится в посте.

«Вундеркинд Мадисон таким образом не просто одобряет геноцид, а призывает его повторить, - добавляется в посте. – Партия «Отечество» и другие лидеры общественного мнения во главе с Михаилом Лотманом («Отечество») последовательно заверяли общественность, что их коалиционные партнеры – не нацисты. Юри Ратас говорит об изменении их риторики».

По мнению Мадисона, его критики «двуличные и лицемерные деятели вообще». «Они пытаются говорить о свободе и ответственности, но не хотят замечать, что новой нормальность в Европе – то, что люди ближневосточного происхождения убивают мечами на улице невинных людей, а маленьких мальчиков толкают под поезд. Об этом они, естественно, не говорят», - говорит Мадисон.

И немедленно добавляет: «Зато они говорят о том, что может означать одно слово и как его понимать. Если это для них самая большая проблема в современной Европе и Германии, то это говорит об ограниченности их мышления и глупости».

После принятого Адольфом Гитлера в 1941 году принципиального решения ликвидировать евреев как нацию в Европе, в следующем году на секретной конференции нацистской верхушки в Ванзее была разработан план «Endlösung der Judenfrage» («Окончательное решение еврейского вопроса»), в историю он вошел под укороченным названием Endlösung. Согласно ему рядом с прежними еврейскими гетто и обычными концлагерями возникли так называемые лагеря смерти, т.е. лагерные комплексы, предназначенные для промышленного убийства десятков тысяч людей.

Всего в течение Второй мировой войны, во время геноцида евреев в Европе было убито приблизительно шесть миллионов евреев.

Postimees писал весной, что у EKRE есть продуманный план, как оставаться в центре внимания СМИ – в хорошем или плохом свете. Один из его пунктов состоял в том, что высказывания должны быть сильными, четкими, краткими и понятными.