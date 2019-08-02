У яблонь и груш Plantex выявили бактериальный ожог плодовых культур

Заболевание обнаружили в магазине Bauhof в Раквере. Сейчас выясняют происхождение и потенциальное распространение возбудителя и применяют меры против него, зараженные и потенциально зараженные растения будут уничтожены, сообщил департамент.

Департамент просит всех, кто в этом году покупал саженцы сортов яблонь или груш, которые продает Plantex и заметил у них симптомы заболевания, связаться с Plantex и затем вернуть растения с симптомами заболевания в ближайший магазин саженцев питомника Juhani puukool.

Растения Plantex AS распространяют наряду с магазинами Juhani puukool магазины Bauhof AS, K-Rauta и Decora, а также магазин Roheline Aed в Выру.

Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora) — это бактериальное заболевание розоцветных деревьев и кустов, основные организмы-хозяева — яблоня, груша, боярышник, кизильник, хеномелес, рябина, ирга, мушмула, айва, пироканта, фотиния Давида и мушмула японская.

Повреждения напоминают ожоги, листья, цветы и плоды растений приобретают коричный или черный цвет, но не опадают. Зараженные части растений также выделяют бактериальную слизь, особенно во влажную погоду, концы зараженных побегов скручиваются. Зараженные и потенциально зараженные растения подлежат уничтожению.

Заболевание впервые выявили в Эстонии в 2012 году. Благодаря принятым мерам удалось ликвидировать очаги заболевания в Эстонии и сохранить защищенный от заболевания район.

Это признанный Европейской комиссией регион, где опасный вредитель растений не прижился и не встречается, но существует риск его распространения при благоприятных экологических условиях или среди определенных полевых или лесных культур. Тем же статусом обладают соседи Эстонии - Финляндия, Латвия и отчасти Литва, в остальных европейских странах заболевание широко распространено.

Министерство сельской жизни гарантирует выплату субсидии на меры по борьбе с бактериальным ожогом плодовых культур в соответствии с установленным порядком. Субсидия позволяет компенсировать затраты лицу, которое в соответствии с правилами применило обязательные меры по ликвидации опасного вредителя растений.