В квартире Пригожина и Валерии обнаружили стену из чистого серебра

Московская квартира продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии оформлена в стиле столичных ночных клубов, пользовавшихся большой популярностью в начале 2000-х. Об этом рассказывает Lenta со ссылкой на материал, опубликованный на портале «Дни.ру».
По данным портала, 320-метровую квартиру для звездной четы обставлял лондонский декоратор Габан О’Киф. В ней есть шпонированные настенные панели, которые в сумме весят около 60 тонн, огромное деревянное панно с панорамой города, мраморные полы, обои с люрексом и стена из чистого серебра.
«Все ночные клубы Москвы звонких двухтысячных, со всеми люрексами, лосинами, ароматами сигар и золотыми Верту собрались в этой комнате», — отмечается в описании гостиной. Проанализировавший обстановку дизайнер Сергей Сапонов указывает, что «стилистически кичевая, но такая родная обстановка любителя ночных дискотек стоит недешево».
Он обнаружил в квартире дорогостоящие предметы интерьера от брендов Etro, Roberto Cavalli и Francesco Molon. Стол в кабинете Пригожина дизайнер оценил в миллион рублей, обитую черным бархатом спальню — в 3,5 миллиона.
«Так какая же связь между баснословно дорогим кичем и заграничным декоратором? У нас до сих пор на подсознательном уровне заложен месседж, что импортное качественнее, западные специалисты дороже, и поэтому лучше знают, как что-то делать, даже если речь идет о топоре. Верно отчасти — как известно и Пригожину, брак и безвкусица есть и там, и здесь», — резюмировал Сапонов.