В квартире Пригожина и Валерии обнаружили стену из чистого серебра

По данным портала, 320-метровую квартиру для звездной четы обставлял лондонский декоратор Габан О’Киф. В ней есть шпонированные настенные панели, которые в сумме весят около 60 тонн, огромное деревянное панно с панорамой города, мраморные полы, обои с люрексом и стена из чистого серебра.

«Все ночные клубы Москвы звонких двухтысячных, со всеми люрексами, лосинами, ароматами сигар и золотыми Верту собрались в этой комнате», — отмечается в описании гостиной. Проанализировавший обстановку дизайнер Сергей Сапонов указывает, что «стилистически кичевая, но такая родная обстановка любителя ночных дискотек стоит недешево».

Он обнаружил в квартире дорогостоящие предметы интерьера от брендов Etro, Roberto Cavalli и Francesco Molon. Стол в кабинете Пригожина дизайнер оценил в миллион рублей, обитую черным бархатом спальню — в 3,5 миллиона.