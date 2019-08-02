На пляжи Сардинии вернули десять тонн песка, украденного туристами

На пляжи Сардинии был возвращен песок, который туристы воровали в течение многих лет. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Тelegraph.co.uk.

Директор охраняемой морской зоны рассказал журналистам, что недавно ему поступил звонок из местного аэропорта, администрация которого сообщила, что на их складе лежат камни, ракушки и емкости с песком. Все это изымалось у туристов, покидавших остров, на протяжении многих лет.

"Проблема возникла, когда нам сообщили об объеме изъятых материалов – 10 тонн. Большинство заполняют песком полулитровые бутылки и не обращают внимания на тот вред, который наносится окружающей среде", – рассказал директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне.

Он отметил, что часть песка отправили на пляж Порто Сан-Паоло и часть камней – на остров Таволара.

"Такое количество конфискованного материала дает наглядное представление о том, насколько широко распространилась привычка туристов вывозить песок с пляжей", - отметил Навоне.

В настоящее время на Сардинии проводятся профилактические меры - в аэропорту Олбии будут размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о том, что вывоз песка является преступлением.