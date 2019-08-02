К 2030 году государству будут бесплатно передавать 1000 пустующих квартир в год

К настоящему моменту государству уступили собственность на 226 квартир, но это число быстро растет: четыре квартиры в 2015 году, 15 - в 2016, 128 - в 2017 и 89 - в прошлом году. По заказанному Министерством экономики исследованию, в 2030 году эта цифра достигнет 1000. Государство вынуждено оплачивать счета за коммунальные услуги в этих квартирах, в частности, за отопление, передает Rus.ERR.