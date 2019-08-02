К 2030 году государству будут бесплатно передавать 1000 пустующих квартир в год

Число передаваемых государству никому не нужных квартир быстро увеличивается и через десять лет достигнет 1000 квартир в год, что повлечет за собой существенные дополнительные расходы для госбюджета.
К настоящему моменту государству уступили собственность на 226 квартир, но это число быстро растет: четыре квартиры в 2015 году, 15 - в 2016, 128 - в 2017 и 89 - в прошлом году. По заказанному Министерством экономики исследованию, в 2030 году эта цифра достигнет 1000. Государство вынуждено оплачивать счета за коммунальные услуги в этих квартирах, в частности, за отопление, передает Rus.ERR.
Больше всего пустующих квартир государству пока досталось в Ида-Вирумаа - 187, в Ляэнемаа было уступлено 25 квартир, в Рапласком, Вильяндиском и Ляэне-Вируском уездах - по три, в Тартуском и Валгаском уездах - по две, а в Йыгеваском - одна квартира.