За рулем автобуса АТКО, у которого подтекало топливо, поймали водителя, работавшего по графику 17 часов

В ходе проверки выяснилось также, что водитель не использовал тахограф, хотя был обязан это сделать. Автобусу запретили ехать дальше, поскольку у него была обнаружена утечка топлива, которая могла вызвать возгорание. Поскольку по данному делу начато следствие, полиция не смогла подробнее прокомментировать детали происшествия.

«Хотелось бы, чтобы такое случалось исключительно редко», - сказал председатель профсоюза транспортников Юллар Каллас, услышав о 17-часовом рабочем дне водителя. Он отметил, что у фирм, страдающих от нехватки рабочей силы, возникает искушение заставить водителей автобуса отрабатывать долгие смены. Каллас подчеркнул, что никуда не годится, когда по 17 часов работают на столь ответственной должности.

По словам Калласа, к ним поступали жалобы на то, что водитель закончил работу в час ночи, а на следующий день в пять утра должен был снова сесть за руль автобуса.

Максимальная длительность рабочего дня для водителя автобуса составляет 13 часов, из которых время за рулем максимально составляет 9 часов, в исключительных случаях 10. Заместитель гендиректора Трудовой инспекции в области профилактики и права Меэли Мийдла-Ванаталу пояснила, что в некоторые недели у водителя автобуса может быть, например, пять 12-часовых рабочих дней или четыре 13-часовых рабочих дня, а потом один 8-часовой. В таких случаях в другие недели у них должны быть сокращенные рабочие дни.

Водитель автобуса ATKO Тауно (имя изменено) рассказал, что составитель графика пытается смотреть, чтобы время работы и отдыха были в порядке. Однако в исключительных случаях бывают рабочие дни по 16 часов, считая паузы для отдыха.

Председатель профсоюза транспортников Юллар Каллас добавил, что водители автобуса жаловались профсоюзу и на то, что фирмы не придерживаются правил относительно времени между сменами. В зависимости от долготы рабочего дня между двумя сменами должно оставаться определенное количество часов. По словам Калласа, к ним поступали жалобы на то, что водитель закончил работу в час ночи, а на следующий день в пять утра должен был снова сесть за руль автобуса. «Когда кончается смена, постель же у водителя не под боком. Когда он, наконец, попадает домой, уже звонит будильник и он должен снова идти на работу. Естественно, так он не успевает выспаться», - пояснил Каллас.

На маршрутах менее 50 км обязательное время отдыха между сменами составляет 9 часов. На более длинных маршрутах в течение суток необходимо отдыхать 11 часов, куда могут входить паузы для отдыха, сделанные на протяжении рабочего дня. Между сменами должно оставаться минимум 9 часов.

Получить комментарий у ATKO относительно 17-часового рабочего дня сегодня не удалось. Postimees писал вчера, то Северо-Эстонский центр общественного транспорта собирается расторгнуть договоры с ATKO, поскольку на данный момент установлено достаточное количество нарушений.