Энн Ээсмаа: Мадисон представляет всю Эстонию, а не только свою партию

«Новая Европа и новая Германия – в один день эритреец толкнет маленького ребенка с матерью под поезд, в другой – сириец мечом зарубит казаха на улице. Будем терпеливы и открыты, не так ли. Die endgültige Lösung ist erforderlich», - написал Мадисон прошлой ночью на своей страничке в соцсети со ссылкой на недавние новости.

Часть текста, которая привлекла особенное внимание, в переводе с немецкого означает «необходимо окончательное решение».

Rus.Postimees публикует комментарий Энна Ээсмаа ниже.

О публикации Яака Мадисона. Каким бы ни был контекст, нарочным или ненарочным, использование подобных терминов совершенно справедливо наносят ущерб значительной части человечества и однозначно осуждаются в нашем обществе и на международном уровне. Таких намеков также следует избегать. Будучи членом Европейского парламента, Мадисон представляет не только свою партию, но и Эстонию в целом. Впечатление, которое складывается от использования таких выражений, касается не только его лично, но и всех нас, поэтому нам всем стоит избегать таких ситуаций. Поэтому употребление подобного слова может быть только однозначно и решительно осуждено.

Сегодняшние события, даже самые ужасные, не должны использовать трагедии прошлого в политической борьбе. Мы должны извлекать уроки из истории, чтобы больше не было ошибок. Но ошибки прошлого включают в себя обвинение всей нации в действиях ее представителей. Это неправильный путь. Своё сообщение может быть передано и другими способами, и я очень надеюсь, что депутат Европарламента это поймет.