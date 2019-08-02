Merko надеется за десять лет построить тысячу квартир на месте бывших локаторов в Ласнамяэ

Предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь застройка района с более чем тысячей квартир вновь появилась на повестке дня, сообщает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.