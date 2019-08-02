Merko надеется за десять лет построить тысячу квартир на месте бывших локаторов в Ласнамяэ

Предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь застройка района с более чем тысячей квартир вновь появилась на повестке дня, сообщает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
Строительство района Лахекалда почти на 17 гектарах и продажа квартир будет проходить поэтапно в течение следующего десятилетия, сказал директор отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti AS Тийт Куузик.
Согласно действующей детальной планировке района Лахекалда, на находящейся на известняковом глинте площадке с видом на море можно застроить до 180 000 квадратных метров брутто-площади, а также создать общественные парковые зоны, дворы для общего пользования, игровые площадки, места для отдыха.
«Разрешение на строительство шести новых многоквартирных домов есть, но мы ждем разрешения на строительство инженерных сетей и дорог», - заявил Куузик, добавив, что продавать квартиры планируют после начала строительства.