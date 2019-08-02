Глава НАТО Йенс Столтенберг. ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

2 августа вступает в силу решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году. В НАТО заявили, что, несмотря на это, намерены избежать гонки вооружений.

Глава НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майк Помпео возложили вину за расторжение договора на Россию, обвинив Москву в разработке новой ракеты. Российские власти отрицали эту информацию.

Договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, ввел запрет на ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

О том, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и начинает процедуру выхода из него, президент США Дональд Трамп объявил еще 1 февраля.

На следующий день, 2 февраля, российский президент Владимир Путин заявил, что ответ России на эти действия будет зеркальным. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Почему США решили выйти из договора

Причиной выхода из ДРСМД США назвали нарушения договора российской стороной. «Они нарушают его много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие», - заявлял Трамп.

Власти США утверждают, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» новую крылатую ракету (9М729), дальность которой в нарушение договора существенно превышает 500 километров.

Вашингтон тогда потребовал от Москвы уничтожить эти ракеты. Срок ультиматума истек 2 февраля.

Россия настаивает на том, что крылатые ракеты 9М729 не подпадают под действие соглашения, так как их дальность не превышает 500 км.

В доказательство того, что новая ракета не нарушает ограничений ДРСМД, российские военные показывали транспортно-пусковые контейнеры для 9M728 и 9M729, а также схемы двух ракет. На схемах было показано, что двигатели и топливные баки у них одинаковые, а длина была увеличена за счет боевой части.

В Госдепартаменте США Русской службе Би-би-си сказали, что их не убедила эта демонстрация, «поскольку весь процесс демонстрации контролировался».

Россия в ответ обвинила в нарушении договора США. По мнению Москвы, Соединенные Штаты фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk.

Американцы в свою очередь отвергают эти обвинения, объясняя, что для запусков крылатых ракет из пусковых установок Mk 41 нужно другое программное обеспечение.

Чем это грозит?

Генсек НАТО Йенс Столтеберг заявил, что Североатлантический альянс подготовит взвешенный ответ значительным рискам, которые российские ракеты 9M729 представляют для безопасности.

Однако он добавил, что «НАТО не хочет новой гонки вооружений» и подтвердил, что альянс не планирует размещать свои ракеты наземного базирования в Европе.

В прошлом месяце Столтенберг рассказал Би-би-си, что российские ракеты способны нести ядерный заряд, мобильны, способны достичь европейских городов в течение нескольких минут.

«Это серьезно, - добавил он. - Договор был краеугольным камнем для контроля вооружений на протяжении десятилетий, а теперь мы видим его гибель».

Устарел ли договор?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году лидерами США и СССР - Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Он запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия. Этот договор тогда называли началом конца холодной войны.

В рамках выполнения требований договора США к 1991 году уничтожили 846 своих ракетных комплексов, СССР - 1846.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - один из ключевых документов, которые вместе с соглашениями о нераспространении ядерного оружия, ограничении стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороне обеспечили миру так называемую стратегическую стабильность.

По мнению многих экспертов, ДРСМД устарел. Договор подписывали в 1987 году, когда существовало две ядерные сверхдержавы, и тогда ракеты меньшей и средней дальности представляли большую угрозу мировой стабильности.

Теперь такие ракеты строят многие страны, в том числе Китай. Кроме того, появились новые вооружения, которые могут нарушить стратегическую стабильность - например, гиперзвуковое, кибернетическое и космическое оружие.

Однако эксперты опасаются того, что после выхода США из ДРСМД с высокой вероятностью может быть не продлен договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а в худшем случае, может даже развалиться вся система контроля за нераспространением ядерного оружия.

Главное о ДРСМД

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, договор вступил в силу 1 июня 1988 года

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

В середине 70-х годов прошлого века СССР начал размещение на своей территории ракет средней дальности SS-20, которые могли быть оснащены ядерными боеголовками. В ответ на это США по согласованию с НАТО с 1983 года начали развертывание в Европе ракет Pershing-2, что привело к массовым протестам в этих странах, в том числе и в Германии

К 1991 году стороны уничтожили почти 2700 ракетных комплексов: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - 846

Каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций на объектах другой стороны

Договор был бессрочным, при этом, у каждой из сторон было право расторгнуть его, если будут найдены убедительные основания для выхода из соглашения

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си

Прекращение действия ДРСМД - единственного соглашения о разоружении, предусматривавшего уничтожение целой категории ядерного оружия - является серьезным поражением для сторонников контроля над вооружениями.

Беспокойство вызывает и то обстоятельство, что это происходит в тот момент, когда США говорят о растущей угрозе со стороны России. Ни Москва, ни Вашингтон больше не заинтересованы в сохранении подобных соглашений и соблюдении условий, предусмотренных этими документами.

Срок действия СНВ-III (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), который ограничивает распространение систем высокоточного оружия большой дальности, истекает в феврале 2021 года. И вряд ли он будет продлен.

Парадокс заключается в том, что контроль над вооружениями был не так важен после распада СССР, когда напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы была довольно низкой.

Сейчас напряженность в отношениях двух сторон растет, и договоры о разоружении могли бы сыграть важную роль в поддержании стабильности.

Однако именно сейчас идея контроля над вооружениями переживает кризис - и именно сейчас развиваются новые военные технологии ( в том числе и использование искусственного интеллекта и гиперзвуковых ракет), которые могут представлять серьезную опасность для потенциального противника.

Когда все пошло не так?

В 2007 году президент России Владимир Путин объявил, что договор РСМД более не соответствует интересам России.

В феврале 2007 года начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский заявил, что Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания в ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе.

Это произошло после того, как президент США Джордж Буш-младший в 2002 году объявил о выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, согласно которому стороны брали на себя обязательства отказаться от создания, испытания и развёртывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования.

В 2014 году президент США Барак Обама обвинил Россию в нарушении договора РСМД. США утверждали, что в 2008-2011 гг. Россия в нарушение Договора проводила испытания крылатой ракеты 9М729 наземного базирования на дальность более 500 км.

Тогда Барак Обама, предположительно, под давлением европейских лидеров, которые говорили об опасности новой гонки вооружений, решил отказаться от выхода из договора.

В прошлом году НАТО впервые поддержало позицию США по этому вопросу и обвинило Россию в нарушении договора РСМД.

По итогам встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 4 декабря 2018 года государства, входящие в альянс, впервые совместно обвинили Россию в нарушении ДРСМД, а Вашингтон предъявил Москве ультиматум - в течение 60 дней вернуться к исполнению договора.

«Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение крылатую ракету 9M729, что нарушает положения Договора РСМД и представляет серьезную угрозу безопасности евроатлантического региона», - говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел стран НАТО.

Россия отвергла эти обвинения в свой адрес, заявив, что все эти претензии США были необходимы только для того, чтобы использовать их в качестве повода для выхода из договора.

На фоне ухудшений отношений между Вашингтоном и Москвой, Турция в июле получила из России первую партию компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400.

Покупка Турцией российских систем ПВО вызвала напряженность в отношениях Анкары с Вашингтоном. Американская сторона требовала от Турции отказаться от С-400 в пользу аналогичных американских систем Patriot.