Пассажир в шоке: водитель не только не помог инвалиду, но и наорал на него!

По словам читательницы, 2 августа примерно между 12 и 13 часами к остановке "Мейстри" подъехал автобус 45-го маршрута.

"На остановке стоял мужчина в инвалидной коляске с мальчиком лет четырех. Водитель открыл дверь, но мало того, что не собирался помогать человеку с особыми потребностями, так еще и вышел и стал орать: "Я из-за тебя из графика выбьюсь!" - описывает Светлана, по словам, которой, пассажиры автобуса наблюдали за происходящим в молчании.

"Хочется спросить у руководства, кого вы набираете на работу? Неужели нехватка рабочей силы настолько велика, что на работу принимают кого попало? Горько, печально, страшно!".

Возмущение читательницы мы перенаправили главному специалисту по связям с общественностью акционерного общества Tallinna Linnatransport Иво Парбусу, который заверил, что, к сожалению, руководство TLT не было в курсе данного происшествия, но благодарно за поступивший сигнал.

"Информация уже передана отделу организации перевозок, который теперь возьмет у водителя объяснительную и вынесет решение относительно наказания", - подтвердил Парбус журналисту Rus.Postimees.

Представитель транспортной компании подчеркнул, что водители автобусов обязаны считаться с пассажирами с недостатками. "При необходимости и наличии рампы следует выпустить ее для облегчения въезда в автобус на инвалидной коляске, а если того требует ситуация - помочь человеку при входе и выходе из автобуса", - гласит ответ Парбуса.

Он добавил, что действенная и быстрая помощь со стороны водителя только поспособствует тому, чтобы автобус вовремя покинул остановку и не выбился из графика.

Как отметил Парбус, к счастью, на подобные сигналы со стороны граждан приходится реагировать нечасто, и предприятие прикладывает все усилия, чтобы число таких случаев еще больше снизилось.

"В то же время среди примерно тысячи работающих в нашей компании водителей общественного транспорта встречаются разные люди, и избежать конфликтных ситуаций полностью до сих пор не удается", - признал пресс-секретарь TLT.

Он заверил, что приоритетами предприятия остаются хорошее обслуживание и безопасность пассажиров.