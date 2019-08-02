Финляндия хочет получить право на электронную визу в Ленобласть

Он прокомментировал ужесточение требований к российским документам. Финляндия, отметил дипломат, придерживается общих шенгенских стандартов. Хельсинки отложили их внедрение до того момента, когда туристы из РФ будут менее затронуты. Туоминен уверен, что россиянам будет не сложно предоставить необходимые бумаги, передаёт РИА Новости, на который ссылается News.ru.