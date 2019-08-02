Эстонский стартап продали американцам гораздо дешевле предполагавшейся цены

Из отчета паевого товарищества JayKorp, владельцем которого является Евгений Кабанов, видно, по какой цене эстонское предприятие ZeroTurnaround было продано американской компании по производству программного обеспечения Rogue Wave Software, пишет Äripäev.
Реальная цена существенно отличается от той, что упоминалась в слухах: изначально считали, что стоимость сделки может составлять 50 млн евро, но на деле она оказалась намного ниже.
ZeroTurnaround была продана за 29 млн евро, из которых владевшая 25-процентным участием в стартапе компания Кабанова JayKorp получила 7,2 млн.
Rogue Wave Software сообщила о покупке эстонского ZeroTurnaround в 2017 году - на тот момент у компании было свыше 65 000 активных пользователей в 90 с лишним странах.
Кабанов, который в 2015 году стал в Эстонии предпринимателем года, с прошлого ноября работает директором по развитию Bolt.