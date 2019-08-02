Эстонский стартап продали американцам гораздо дешевле предполагавшейся цены

Реальная цена существенно отличается от той, что упоминалась в слухах: изначально считали, что стоимость сделки может составлять 50 млн евро, но на деле она оказалась намного ниже.

ZeroTurnaround была продана за 29 млн евро, из которых владевшая 25-процентным участием в стартапе компания Кабанова JayKorp получила 7,2 млн.

Rogue Wave Software сообщила о покупке эстонского ZeroTurnaround в 2017 году - на тот момент у компании было свыше 65 000 активных пользователей в 90 с лишним странах.