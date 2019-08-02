Пт, 2.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

В Германии закрыли вокзал для поимки грабителей банка

Politseinikud ja päästetöötajad toimetamas Frankfurdi raudteejaamas, kus üleeile päeval tõukas võõras mees seni selgusetul põhjusel ühe platvormil seisnud naise ja tema kaheksa-aastase poja liikuva rongi ette, laps sai rünnakus surma.

ФОТО: ANDREAS ARNOLD / AFP / SCANPIX

Главный железнодорожный вокзал города Франкфурта-на-Майне был закрыт из-за полицейской операции по поимке грабителей банков.

«Центральный вокзал и территория вокруг него были оцеплены. Сообщается, что преступник скрылся на станции, поэтому движение поездов было остановлено», – об этом 2 августа сообщило издание Bild.

Чуть позже полиция подтвердила проведение спецоперации, рассказав, что их целью были грабители.

«Люди в банке получили несанкционированный доступ к сейфам, после чего сработала сигнализация. Полиция остановила грабителей с применением стрельбы», – сообщили полицейские Франкфурта-на-Майне в Твиттере.

Сейчас все трое подозреваемых задержаны.

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