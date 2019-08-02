В Германии закрыли вокзал для поимки грабителей банка

Главный железнодорожный вокзал города Франкфурта-на-Майне был закрыт из-за полицейской операции по поимке грабителей банков.
«Центральный вокзал и территория вокруг него были оцеплены. Сообщается, что преступник скрылся на станции, поэтому движение поездов было остановлено», – об этом 2 августа сообщило издание Bild.
Чуть позже полиция подтвердила проведение спецоперации, рассказав, что их целью были грабители.
«Люди в банке получили несанкционированный доступ к сейфам, после чего сработала сигнализация. Полиция остановила грабителей с применением стрельбы», – сообщили полицейские Франкфурта-на-Майне в Твиттере.
Сейчас все трое подозреваемых задержаны.