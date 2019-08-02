Комиссия изучила магистерскую главы полиции: заимствований много, но плагиата нет

Академическая комиссия Таллиннского университета изучила магистерскую работу генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в связи с возникшими подозрениями в плагиате и сочла, что объем совпадений текста с другими источниками без указания ссылки на них довольно велик, однако не каждая небрежно написанная работа в целом является плагиатом, пишет Postimees.
"Использование работ других авторов в своей работе без ссылок на них не согласуется с этикетом научной работы, общими правилами использования цитат и положениями закона об авторском праве", - значится в анализе академической комиссии.
По оценке комиссии, магистерская работа содержит отрывки, где Вахер не указывает ссылки на реально использовавшиеся источники, в том числе копирует текст, что означает, что творческий вклад этих авторов остался без признания, а у университета и общественности создалось ложное представление об оригинальности вклада самого Вахера.
С учетом всего приведенного комиссия считает, что в магистерской работе высокого полицейского чина есть нарушение принципов научной этики и авторских прав.
Комиссия взвесила предложение об аннулировании диплома, но решила не прибегать к этому варианту, поскольку совпадения в тексте по большей части были обусловлены некорректными ссылками на законы и пояснительные записки к законам, а с точки зрения авторских прав удельный вес плагиата был невелик, значится в документе комиссии.