Комиссия изучила магистерскую главы полиции: заимствований много, но плагиата нет

"Использование работ других авторов в своей работе без ссылок на них не согласуется с этикетом научной работы, общими правилами использования цитат и положениями закона об авторском праве", - значится в анализе академической комиссии.

По оценке комиссии, магистерская работа содержит отрывки, где Вахер не указывает ссылки на реально использовавшиеся источники, в том числе копирует текст, что означает, что творческий вклад этих авторов остался без признания, а у университета и общественности создалось ложное представление об оригинальности вклада самого Вахера.

С учетом всего приведенного комиссия считает, что в магистерской работе высокого полицейского чина есть нарушение принципов научной этики и авторских прав.