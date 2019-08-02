Общество защиты животных предупреждает о попрошайках-мошенниках с собаками

Обществу защиты животных летом поступило несколько сообщений о подозрительных нищих, которые выходят просить милостыню с собаками, но поскольку нарушения закона нет, то бороться с мошенниками можно только регулярными проверками и отказом давать подаяние, пишет ERR.
"Мы вместе с Ветеринарно-пищевым департаментом каждое лето занимаемся такой проблемой, но, к сожалению, сложно что-то сделать, так как закон обычно не нарушается", - сказала руководитель помощи животным Общества защиты животных Маргит Мидро.
"Если с помощью закона нельзя ограничить деятельность таких людей, то с помощью регулярных проверок и отказа давать милостыню мы можем дать понять, что такое поведение в нашем обществе считается неэтичным", - добавила она.
Как отмечают защитники животных, зачастую сбором подаяний занимаются люди, которые на самом деле не нуждаются в подаянии, при этом они используют животных для зарабатывания денег и гримируются, чтобы выглядеть старше, больными или покалеченными.