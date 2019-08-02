Общество защиты животных предупреждает о попрошайках-мошенниках с собаками

"Мы вместе с Ветеринарно-пищевым департаментом каждое лето занимаемся такой проблемой, но, к сожалению, сложно что-то сделать, так как закон обычно не нарушается", - сказала руководитель помощи животным Общества защиты животных Маргит Мидро.

"Если с помощью закона нельзя ограничить деятельность таких людей, то с помощью регулярных проверок и отказа давать милостыню мы можем дать понять, что такое поведение в нашем обществе считается неэтичным", - добавила она.