Пт, 2.08.2019
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  • В Риге по подозрению во взяточничестве и подделке документов задержаны двое полицейских

В Риге по подозрению во взяточничестве и подделке документов задержаны двое полицейских

Латвийская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Бюро внутренней безопасности (БВБ) Латвии по подозрению во взяточничестве и подделке документов задержало двух сотрудников Рижского регионального управления Государственной полиции, сообщили в бюро.

Должностные обязанности задержанных полицейских связаны с учетом и контролем применения к лицам мер пресечения.

Работники полиции подозреваются в принятии взятки и подделке служебных документов в отношении учетных дел лиц, к которым применены полицейский контроль и надзор.

Оба сотрудника полиции арестованы.

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