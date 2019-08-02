В Риге по подозрению во взяточничестве и подделке документов задержаны двое полицейских

Бюро внутренней безопасности (БВБ) Латвии по подозрению во взяточничестве и подделке документов задержало двух сотрудников Рижского регионального управления Государственной полиции, сообщили в бюро.
Должностные обязанности задержанных полицейских связаны с учетом и контролем применения к лицам мер пресечения.
Работники полиции подозреваются в принятии взятки и подделке служебных документов в отношении учетных дел лиц, к которым применены полицейский контроль и надзор.
Оба сотрудника полиции арестованы.