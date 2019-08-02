Резиденция президента Кальюлайд на две недели переберется на юго-восток Эстонии

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ отметил, что хотя программа начинает понемногу обретать более ясные очертания, впереди еще ждет основная работа по составлению всех графиков и согласованию мест.

"На данный момент могу сказать, что глава государства будет работать на Юго-Востоке две недели: в последнюю неделю августа, а затем с 14 сентября", - сообщил Линнамяэ.

На вопрос, где именно госпожа президент оборудует рабочий кабинет, ее пресс-секретарь сказал, что глава государства будет работать по всей юго-восточной Эстонии. "Как и в случае с Ида-Вирумаа, когда местом ночевки была Нарва, но ежедневная работа проходила так или иначе во всех самоуправлениях уезда, точно так же будет на Юго-Востоке".

Линнамяэ подтвердил ранее поступавшую информацию о том, что местом ночевки президента в течение двух летних выездных недель будет Ряпина. Он добавил, что, очевидно, президент проведет пару ночей в Выру.