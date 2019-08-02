За сильным землетрясением в Индонезии может последовать цунами

Жителям острова Ява рекомендовали как можно быстрее эвакуироваться на возвышенность.

Землетрясение произошло в пятницу, 2 августа. Очаг подземных толчков был зафиксирован примерно в 147 км от острова Суматра, он располагался на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались в Джакарте (столица Индонезии). Многие люди в этот момент покинули здания. О жертвах и разрушениях не сообщается.