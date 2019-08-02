Пт, 2.08.2019
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За сильным землетрясением в Индонезии может последовать цунами

Maavärina asukoht.

ФОТО: USGS / HANDOUT / EPA / Scanpix

Жителей Индонезии предупредили об угрозе цунами после сильного землетрясения магнитудой 7,1 возле острова Суматра. С таким заявлением выступили власти страны, сообщает портал DW. 

Жителям острова Ява рекомендовали как можно быстрее эвакуироваться на возвышенность.  

Землетрясение произошло в пятницу, 2 августа. Очаг подземных толчков был зафиксирован примерно в 147 км от острова Суматра, он располагался на глубине 10 км. 

Подземные толчки ощущались в Джакарте (столица Индонезии). Многие люди в этот момент покинули здания. О жертвах и разрушениях не сообщается.  

Напомним, в конце июля на острове Ява произошло извержение вулкана Тангкубан-Прау. Жители города Бандунга спасались бегством

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