За сильным землетрясением в Индонезии может последовать цунами

Жителей Индонезии предупредили об угрозе цунами после сильного землетрясения магнитудой 7,1 возле острова Суматра. С таким заявлением выступили власти страны, сообщает портал DW.
Жителям острова Ява рекомендовали как можно быстрее эвакуироваться на возвышенность.
Землетрясение произошло в пятницу, 2 августа. Очаг подземных толчков был зафиксирован примерно в 147 км от острова Суматра, он располагался на глубине 10 км.
Подземные толчки ощущались в Джакарте (столица Индонезии). Многие люди в этот момент покинули здания. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Напомним, в конце июля на острове Ява произошло извержение вулкана Тангкубан-Прау. Жители города Бандунга спасались бегством