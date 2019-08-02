Власти Санкт-Петербурга готовят проект мощного конкурента парому Princess Anastasia

У российских верфей нет опыта постройки пассажирских круизных лайнеров, а значит двигатели и интерьер все равно придется заказывать за рубежом — как минимум для пилотного проекта, считают эксперты.
О том, что власти города на Неве хотят построить судно для собственного круизно-паромного оператора на российских верфях, порталу Фонтанка.ру рассказал директор по развитию АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Дмитрий Костин.
Конкурс на проектирование может быть объявлен в начале осени, а получить судно город рассчитывает к 2024 году.
Проект будет представлять собой грузо-пассажирский паром, но с уклоном в круизное направление. Так, под коммерческие грузы планируется отдать 1-2 палубы, на других разместить каюты и зону развлечений — рестораны, кинотеатр, аквапарк, концертный зал. Вместимость составит 2000-2500 пассажиров.
Предполагается, что судно будет более современной версией парома Princess Anastasia компании St. Peter Line, который с 2011 года совершает регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллинн — Санкт-Петербург.
В отличие от нее, новый паром будет ходить из Петербурга на более дальние расстояния — в Калининград, а также порты Германии, Дании и Норвегии, отметил Дмитрий Костин.
Потенциальным подрядчиком готова выступить Объединенная судостроительная корпорация. Концепцию представят на обсуждение рабочей группы уже в начале августа, а в начале осени проведут конкурс на проектирование.
О запуске региональной судоходной компании Смольный заговорил еще в мае 2017 года – под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. Сейчас оно полностью находится в руках иностранных игроков, но если Петербург будет пунктом отправления и прибытия для круизных судов, он сможет привлекать в разы больше туристов, а значит больше зарабатывать, решили чиновники.
Оценить стоимость судна Дмитрий Костин затруднился, отметив, что она станет понятна после разработки проекта. Для сравнения, китайская верфь Xiamen Shipbuilding Industry сейчас строит круизный паром на СПГ со схожими характеристиками для финской Viking Line за 194 млн евро.