Власти Санкт-Петербурга готовят проект мощного конкурента парому Princess Anastasia

О том, что власти города на Неве хотят построить судно для собственного круизно-паромного оператора на российских верфях, порталу Фонтанка.ру рассказал директор по развитию АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Дмитрий Костин.

Конкурс на проектирование может быть объявлен в начале осени, а получить судно город рассчитывает к 2024 году.

Проект будет представлять собой грузо-пассажирский паром, но с уклоном в круизное направление. Так, под коммерческие грузы планируется отдать 1-2 палубы, на других разместить каюты и зону развлечений — рестораны, кинотеатр, аквапарк, концертный зал. Вместимость составит 2000-2500 пассажиров.

Предполагается, что судно будет более современной версией парома Princess Anastasia компании St. Peter Line, который с 2011 года совершает регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллинн — Санкт-Петербург.

В отличие от нее, новый паром будет ходить из Петербурга на более дальние расстояния — в Калининград, а также порты Германии, Дании и Норвегии, отметил Дмитрий Костин.

Потенциальным подрядчиком готова выступить Объединенная судостроительная корпорация. Концепцию представят на обсуждение рабочей группы уже в начале августа, а в начале осени проведут конкурс на проектирование.

О запуске региональной судоходной компании Смольный заговорил еще в мае 2017 года – под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. Сейчас оно полностью находится в руках иностранных игроков, но если Петербург будет пунктом отправления и прибытия для круизных судов, он сможет привлекать в разы больше туристов, а значит больше зарабатывать, решили чиновники.