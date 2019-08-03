Кладбище в Солсбери, которое Сергей Скрипаль и его дочь посетили за несколько часов до отравления. Иллюстративное фото. ФОТО: Scanpix/AFP

Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Они вступят в силу после 17 августа и будут действовать как минимум один год.

Как указывается в сообщении госдепа, в рамках нового пакета санкций Вашингтон будет выступать против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, санкции предусматривают запрет американским банкам участвовать в первичной продаже российского суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российским властям.

США также вводят дополнительные экспортные ограничения для материалов, которые могут подпадать под положение о нераспространении химического и биологического оружия.

Согласно сообщению госдепа, новые меры вступят в силу после 15-дневного периода уведомления конгресса и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев.

В ведомстве подсчитали, что в результате введения новых санкций торговые связи России и США могут сократиться на миллиарды долларов.

Как отметила в своем "Твиттере" пресс-секретарь госдепа Морган Ортагус, введение новых санкций обусловлено тем, что Россия "не взяла на себя ответственность [за отравление Сприпалей] и не отказалась от использования химического оружия".

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 3, 2019

По условиям американской стороны, новый пакет санкций может быть отменен при условии того, что Россия под контролем инспекторов гарантирует отказ от использования химического оружия и согласится выплатить компенсации пострадавшим от отравления.

В пятницу американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе в действие новых санкций против России. На фоне этих сообщений доллар и евро заметно подорожали.

"Драконовские" санкции

4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

Британия утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва это категорически отрицает, отмечая, что британская сторона не предоставила убедительных доказательств.

Около года назад был введен первый пакет американских санкций в связи с отравлением Скрипалей: он включал запрет на экспорт в Россию комплектующих двойного назначения и электронных устройств и содержал требование к Москве в течение трех месяцев предоставить гарантии, что российское государство не будет использовать нервно-паралитические вещества впредь.

Российский МИД тогда называл санкции из-за дела Скрипаля "драконовскими".