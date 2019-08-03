Шутка или правда? В чековой лотерее зарегистрирована покупка на миллион евро

"Люди любят пошутить. Были введены чеки на миллион. Но - если вдруг выиграет? Не будет же, что предоставить. Это будет для человека сильная боль. Поэтому советую не шутить и вводить реальную сумму чека", - рассказала передача Яунземе.

Первых победителей лотереи 11 августа сообщает в передаче TV3 Superbingo, также результаты лотереи будут опубликованы на порталах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Кроме того, обладателям месячных призов и участникам годовой лотереи будут разосланы смс с указанным в момент регистрации номером телефона.

В соцсетях прозвучал вопрос, почему чеки нельзя регистрировать так же просто, как подать декларацию, - просто сфотографировать на мобильный телефон и поместить в особую аппликацию? Вместо этого данные каждого чека нужно вводить вручную.