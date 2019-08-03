Бывшй чемпион мира совершил самоубийство в тюрьме

38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.

Костецки отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецки оставалось два года до конца срока.

В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде.