Люди стали пить меньше: производитель водки с Сааремаа терпит убытки

В прошлом году фирма Altia Eesti с оборотом в 23,8 миллиона евро ушла в минус, составивший 80 000 евро. Действующий руководитель Имре Авало написал в годовом экономическом отчете, что причина уменьшения дохода - общий спад на эстонском рынке алкоголя. Также дело в том, что большая часть торговли водкой происходит на границе с Латвией.

Altia продает алкоголь на рынках Латвии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Бельгии. Из отчета следует, что за год в Altia стало меньше сотрудников: было 66 человек, теперь - 59.

Несмотря ни на что, второй по величине в Эстонии производитель водки Liviko намеревается увеличить объемы производства. Также они собираются сделать торговую марку своей продукции более узнаваемой.