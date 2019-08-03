Люди стали пить меньше: производитель водки с Сааремаа терпит убытки

Оборот производителя сааремааской водки Altia Eesti в последние годы упал, также фирма терпит убытки. По словам руководства фирмы дело в том, что люди стали пить меньше, передает Postimees.
В прошлом году фирма Altia Eesti с оборотом в 23,8 миллиона евро ушла в минус, составивший 80 000 евро. Действующий руководитель Имре Авало написал в годовом экономическом отчете, что причина уменьшения дохода - общий спад на эстонском рынке алкоголя. Также дело в том, что большая часть торговли водкой происходит на границе с Латвией.
Altia продает алкоголь на рынках Латвии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Бельгии. Из отчета следует, что за год в Altia стало меньше сотрудников: было 66 человек, теперь - 59.
Несмотря ни на что, второй по величине в Эстонии производитель водки Liviko намеревается увеличить объемы производства. Также они собираются сделать торговую марку своей продукции более узнаваемой.
Altia Eesti принадлежит финской государственной фирме Altia, самый известный бренд которой - Koskenkorva.