Boeing 737 MAX не вернут в эксплуатацию в 2019 году

Федеральное авиационное управление США распорядилось проверить на авиасимуляторах сценарии маловероятных нештатных ситуаций, и в одном из тестов пилот среагировал на сбой за 16 секунд, что дольше норм сертификации, пишет News.ru , ссылаясь на The Wall Street Journal.

ФАУ также прорабатывает предложение использовать во время полётов Boeing 737 MAX два бортовых компьютера одновременно.

Как писал News.ru ранее, система MCAS, которая отвечает за улучшение характеристик манёвренности на Boeing 737 MAX, не проходиланезависимое тестирование в США. Ошибки в её работе могли привести к двум катастрофам самолётов этого типа, которые разбились в Эфиопии и Индонезии.