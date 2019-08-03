Трехлетняя девочка получила травму в таллиннском автобусе и попала в больницу

Инцидент произошел 2 августа в 15:31 у дома номер 101 по улице Эхитаяте-теэ при резком торможении пассажирского автобуса, на полосу перед которым выехал легковой автомобиль, сообщила в субботу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.