Сб, 3.08.2019
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  • Трехлетняя девочка получила травму в таллиннском автобусе и попала в больницу

Трехлетняя девочка получила травму в таллиннском автобусе и попала в больницу

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Два человека пострадали в пятницу в результате резкого торможения столичного автобуса, включая маленького ребенка, передает Rus.ERR.

Инцидент произошел 2 августа в 15:31 у дома номер 101 по улице Эхитаяте-теэ при резком торможении пассажирского автобуса, на полосу перед которым выехал легковой автомобиль, сообщила в субботу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Травмы получили трехлетняя девочка и женщина в возрасте 71 года. Женщине оказали первую помощь, а ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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