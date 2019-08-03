В ЕС выдвинули кандидата на пост главы МВФ

Представители стран Европейского Союза накануне выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву. Об этом сообщил korrespondent.net со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что выборы проводились по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства.

На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом.

Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.

Далее кандидатура Георгиевой будет вынесена на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.

Кристалина Георгиева − болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 года работала в Европейской комиссии, а в 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.