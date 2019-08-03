Первую часть субботы на Ралли Финляндии Тянак закончил лидером

Отть Тянак сумел создать себе вполне комфортное преимущество на утренней части субботнего дня Ралли Суоми.
После вчерашнего четвертого места Отть Тянак обещал исправить в субботу утром ситуацию и ссамого раннего утра субботы взялся за дело. Тянак выиграл первый и третий спецучастки утренней программы, а на втором и четвертом пришел к финишу третьим и вторым. Такого результата хватило нашему пилоту для того, чтобы не только стать лидером общего зачета этапа, но и обеспечить перед вечерней сессией 13,6 секунд преимущества перед Яри-Матти Латвалой и 16 секунд перед Эсапеккой Лаппи.
Себастьян Ожье и Тьерри Нойвиль пока находятся от нашего гонщика в 41 и 59 секундах соответственно.