Первую часть субботы на Ралли Финляндии Тянак закончил лидером

После вчерашнего четвертого места Отть Тянак обещал исправить в субботу утром ситуацию и ссамого раннего утра субботы взялся за дело. Тянак выиграл первый и третий спецучастки утренней программы, а на втором и четвертом пришел к финишу третьим и вторым. Такого результата хватило нашему пилоту для того, чтобы не только стать лидером общего зачета этапа, но и обеспечить перед вечерней сессией 13,6 секунд преимущества перед Яри-Матти Латвалой и 16 секунд перед Эсапеккой Лаппи.