Многие европейцы не могут себе позволить недельную поездку за границу: Жители Эстонии удивили

Большинство людей, которые в 2018 году не смогли позволить себе недельного путешествия за границу, живет в Румынии (59 процентов). На втором месте - Хорватия (51,3 процента), а на третьем - Греция и Кипр (51 процент). Также недельное путешествие за пределы страны проживания не могут позволить себе и многие жители Италии (43,7 процента), а также жители Венгрии (43 процента) и Словакии (42,3 процента).