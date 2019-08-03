Многие европейцы не могут себе позволить недельную поездку за границу: Жители Эстонии удивили
Согласно свежим данным Eurostat, большое количество европейцев не могут позволить себе недельный отпуск вдали от дома. Большая часть этих жителей Европейского союза живет в Восточной и Южной Европе, передает Postimees.
Большинство людей, которые в 2018 году не смогли позволить себе недельного путешествия за границу, живет в Румынии (59 процентов). На втором месте - Хорватия (51,3 процента), а на третьем - Греция и Кипр (51 процент). Также недельное путешествие за пределы страны проживания не могут позволить себе и многие жители Италии (43,7 процента), а также жители Венгрии (43 процента) и Словакии (42,3 процента).
Жители Эстонии показали средний результат по Европейскому союзу (28,3 процентов). У нас недельную поездку за границу не могут себе позволить 26,9 процентов опрошенных. Как и можно предположить, число тех, кто не может поехать на неделю за границу, уменьшается по мере приближению к северу и богатым скандинавским странам.