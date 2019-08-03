Эта профессия снова становится престижной в Эстонии

По сравнению с прошлым годом, в 2019 году число заявлений от абитуриентов, поданных на различные педагогические специальности в Таллиннском и Тартуском университете, выросло более чем на 20%, сообщил фонд Innove.

По словам главы отдела приема в Тартуский университет Туули Калдма, число кандидатов больше всего выросло на те специальности, организация учебной работы на которых позволяет учиться параллельно с работой, т.е. подходит тем, кто хочет сменить специальность или получить дополнительные педагогические навыки. "В бакалавриате в Тарту самый большой конкурс был на специальную педагогику и учителя дошкольных детских учреждений. В магистратуре больше всего заявлений подали на учителя нескольких специальностей в основной школе, а также на специальную педагогику и логопедию", - отметила Калдма.