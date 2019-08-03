В Москве проходит новая акция оппозиции, полиция начала массовые задержания

СК объявил 134 ранее задержанных протестующих уклонистами от армии

Следственный комитет РФ объявил, что 134 задержанных 27 июля в центре Москвы являются уклонистами от армии.

Как заявили в ведомстве, на субботней несогласованной акции протеста задержали 134 человека, которые "длительное время" уклонялись от армии.

"Следственными органами установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы. В следственные органы ГСУ СК России по городу Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан", - говорится в сообщении Следственного комитета, которое цитирует "ОВД-Инфо".

В отношении задержанных будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

О том, что на акции 27 июля будут искать уклонистов, власти предупредили за день до митинга.

Власти пытаются предотвратить проведение акции и кнутом, и пряником - от угроз и арестов до бесплатного рок-концерта

Столичные власти всячески пытаются предотвратить проведение новой протестной акции в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму.

Прокуратура Москвы предостерегла незарегистрированного кандидата в депутаты Любовь Соболь от проведения несанкционированной акции, заявив, что "любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона".

В Главном управлении МВД России по Москве подтвердили, что будут "оперативно реагировать на правонарушения" и примут "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан".

Чтобы отвлечь внимание москвичей от протестной акции, мэрия Москвы в срочном порядке организовала бесплатный рок-концерт, который пройдет 3 августа в Парке Горького в рамках так называемого фестиваля "Шашлык Live".

На фестивале обещали выступление групп "Браво", "Сплин", "Чайф", Tequilajazzz.

Анонс фестиваля "Шашлык Live" появился на сайте мэра Москвы только 31 июля, хотя московские власти утверждают, что фестиваль был запланирован "достаточно давно". Однако об обратном свидетельствует тот факт, что большинство участников о планируемом концерте узнали лишь несколько дней назад, а некоторые - вообще из сообщения на сайте мэрии.

Две заявленные группы - "Браво" и Tequilajazzz уже - заявили, что не намерены выступать на фестивале. Об этом же заявил лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, которого объявили ведущим организованного мэрией фестиваля "Шашлык Live". "Я всей душой за недопущенных кандидатов", - заявил Кортнев.

Лидер Tequilajazzz Евгений Федоров написал в своем Facebook, что занимается "автотуризмом по балтийским лесам". "Группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3 августа 2019 года", - сообщил он.

Фронтмен "Браво" Евгений Хавтан в интервью телеканалу "Дождь" сообщил, что организаторы фестиваля "поставили группу на афиши без согласования". "Браво" при всем желании не смогла бы выступить на фестивале, так как занята записью в студии далеко от Москвы.

После этого в списке выступающих на фестивале появилась группа "Ногу свело!", а также Владимир Кузьмин и Валерий Сюткин, который подтвердил, что приглашение выступить получил вечером 1 августа.