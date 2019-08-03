Бар, где нет спиртного. Кто и зачем туда ходит?

Getaway, который начал работать в апреле, - часть набирающего силу глобального тренда, направленного на обслуживание тех, кто сторонится алкоголя, но при этом хочет весело проводить время в тех местах, где всё традиционно вертится вокруг выпивки.

Таковы Vena's Fizz House в Портленде (штат Мэн), The Other Side в Кристал-Лейк (Иллинойс), лондонский бар Redemption, предлагающий, кроме того, веганскую еду. В Дублине в январе открылся безалкогольный паб The Virgin Mary.

Зоны воздержания

Такие бары - концепция совсем не новая. В конце XIX века в Великобритании, в связи с популярностью всяческих ассоциаций и обществ воздержания, призывающих к трезвости, открывались "бары воздержания".

Бар воздержания Fitzpatrick's, открытый в 1890 году в Ротенстолле, к северу от Манчестера, и сегодня угощает корневым пивом (рутбир) и газированным напитком "Лопух и одуванчик".

Но что отличает нынешние безалкогольные бары от их исторических предшественников, так это то, что они совершенно не обязательно требуют от своих посетителей полной воздержанности.

В Getaway, к примеру, собираются не только непьющие, но те, кто просто не хочет, чтобы на следующее утро раскалывалась с похмелья голова.

Ничто в нашем баре не подразумевает, что вы обязаны быть трезвым или вам запрещается сбегать в другой бар за углом и выпить там текилы, - подчеркивает Тонис. - Нельзя сказать, что наш бар - исключительно для непьющих".

И в этом смысле Getaway примыкает к движению городских миллениалов, переосмысливающих место алкоголя в жизни. Одна из таких - 32-летняя Лорелей Бэндровски.

В прошлом году она начала организовывать безалкогольные вечеринки Listen Barдля всех желающих как следует оторваться, но без употребления спиртного.

В свое время она консультировала такие бренды, как YouTube и Музей современного искусства в Нью-Йорке, но сейчас ее основное место работы - Listen Bar.

Бары - это место, где можно расслабиться, и нас приучали к мысли о том, что без алкоголя это невозможно, - рассказывает Бэндровски. - Но это как глоток свободы - создать себе пространство для жизни, где энергетика буйной вечеринки не означает последующего похмелья и смутных воспоминаний".

Слово "буйная" тут ключевое. "Во время наших первых вечеринок случались моменты, когда люди танцевали на столах и пели до хрипоты, до изнеможения в караоке, - говорит она. - Заботиться о себе вовсе не значит быть всегда сдержанным и невозмутимым".

Сама Бэндровски - не трезвенница, но после месяца без спиртного она заметила, что для людей, не желающих оказаться в тусовке, где все вокруг выпивают, вариантов очень мало.