Подростки получат право самостоятельно решать вопрос о получении помощи психиатра

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что ведомство поддерживает предложение канцлера права предоставить такую возможность ребенку или подростку, которого врач признал способным к принятию взвешенных решений. Этой группе детей моложе 18 лет закон в новой редакции может предоставить право не только самостоятельно искать помощи психиатра, но и получить немедленную медицинскую помощь и лечение.

Закон также предоставит врачам-психиатрам выносить оценку о признании ребенка или подростка способным к принятию взвешенных решений о собственном лечении.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что в такой ситуации отсутствие согласия родителей или суда не должно служить препятствием к получению ребенком лечения.