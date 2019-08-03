Сб, 3.08.2019
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Подростки получат право самостоятельно решать вопрос о получении помощи психиатра

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Scanpix

Министерство социальных дел начинает пересматривать действующий Закон о психиатрической помощи с тем, чтобы предоставить детям и подросткам моложе 18 лет право получить помощь психиатра без предварительного согласия родителей или суда.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что ведомство поддерживает предложение канцлера права предоставить такую возможность ребенку или подростку, которого врач признал способным к принятию взвешенных решений. Этой группе детей моложе 18 лет закон в новой редакции может предоставить право не только самостоятельно искать помощи психиатра, но и получить немедленную медицинскую помощь и лечение.

Закон также предоставит врачам-психиатрам выносить оценку о признании ребенка или подростка способным к принятию взвешенных решений о собственном лечении.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что в такой ситуации отсутствие согласия родителей или суда не должно служить препятствием к получению ребенком лечения.

Министерство напомнило, что принятый более 20 лет назад Закон о психиатрической помощи уже устарел и нуждается в пересмотре в полном объеме.

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