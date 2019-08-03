Галерея: центр Тарту сегодня стал раздольем для гурманов

Хотя в первый час фестиваля в Тарту шел дождь, фестивальная зона в это время не пустовала. Супруги Юло и Карин вместе с многими другими гостями фестиваля ждали завершения дождя в одной из многочисленных палаток с едой.

"Мы попробовали суп из угря, раньше его не ели, было очень вкусно", - рассказал Юло. Вдобавок, пара купила копченую рыбу, чтобы отведать ее вечером дома.

В целом фестиваль сделал очень большой упор на рыбные блюда. В pop-up-ресторане Ylicool можно было попробовать ряпушку. Хотя ловля ряпушки на Чудском озере закончилась пару дней назад, у ресторана еще оставались запасы для фестиваля.

Интересное блюдо предлагали женщины в палатке Krõbe Räim, что означает "Хрустящая салака". Здесь в бумажные кульки клали не картофель фри, а жаренную во фритюре салаку и черный хлеб. На другой сковородке готовились творожные шарики.

"У нас, к сожалению, ряпушки не так много, как у финнов, зато море дает нам салаку, которая как минимум не хуже", - сказала хозяйка палатки Krõbe Räim Майя-Лийза Ахман, добавляя к упакованной в бумагу салаке соус и соленый огурец.

Она рассказала, что летом они путешествуют со своей палаткой по всей Эстонии от одного мероприятия к другому. "Мы были на всех фольклорных фестивалях и фестивалях еды", - сказала Майя-Лийза Ахман. В зимний период женщины из Krõbe Räim занимаются другими делами, например, работой в стоматологической клинике и т.д.

Двое молодых людей из Таллинна - Рико Лайыун и Яан Мартин Райк предлагали на фестивале карамельный соус собственного приготовления. Молодые люди создали предприятие Maitsete Majakas и теперь ездят по Эстонии, знакомя людей со своей продукцией. Поскольку предприятие небольшое, сейчас в ассортименте два товара: жирный карамельный соус и растительный карамельный соус. В будущем они обещают расширить выбор продукции. Их карамельный соус участвует и в конкурсе "Тартуский вкус 2019", где конкуренцию молодым людям составляют еще семь товаров.

Например, действующий в волости Эльва хутор по производству березового сока BirchLagoon в этот раз отправил на конкурс березовый сок с мятным вкусом. BirchLagoon участовал в тартуском фестивале еды и вина полным составом. Всего в фирме работают два человека: Райн Комлев и его жена Биргит Лыхмус.