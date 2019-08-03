Сб, 3.08.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов

Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов
Видео

Пожар в Москве

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Утром в воскресенье, 3 августа, в центре Москвы произошел сильный пожар - в Замоскворечье загорелось четырехэтажное здание старой постройки.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, площадь возгорания составила примерно две тысячи метров.

Видео: Пожар в Москве

Как сообщалось, утром 3 августа около 6 утра поступили первые сообщения о возгорании в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице. Спасатели отмечали, что непосредственно на пожаре пострадавших нет.

В столичном главке МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолета Московского авиационного центра.

По данным информированного источника, в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

Движение транспорта в центре столицы в связи с происшествием было ограничено.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ