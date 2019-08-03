Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов
Утром в воскресенье, 3 августа, в центре Москвы произошел сильный пожар - в Замоскворечье загорелось четырехэтажное здание старой постройки.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, площадь возгорания составила примерно две тысячи метров.
Видео: Пожар в Москве
Пожар на Дубининской улице в Москве, где горит постройка начала XX в., виден издалека, слышны звуки вертолёта. Даже с "Пролетарской" это пугающая картина, что уж говорить про более близкое расположение. Водителям лучше воздержаться от поездок в этот районhttps://t.co/nJ5LZgbrNf pic.twitter.com/bONYCZTV20— Алексей Гусев (@Guseved) 3 августа 2019 г.
Как сообщалось, утром 3 августа около 6 утра поступили первые сообщения о возгорании в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице. Спасатели отмечали, что непосредственно на пожаре пострадавших нет.
В столичном главке МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекались 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава. С воздуха пожар тушили два вертолета Московского авиационного центра.
По данным информированного источника, в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.
Движение транспорта в центре столицы в связи с происшествием было ограничено.