65-летний экс-банкир из Германии решил стать звездой YouTube

Если большинство выходящих на пенсию банкиров обычно заводят какое-нибудь дорогостоящее хобби вроде коллекционирования вина, то бывший гендиректор банка Sparkasse Leverkusen Манфред Герпольшеймер завел YouTube-канал, на котором рассказывает молодой аудитории о финансовом мире «простыми словами», пишет Postimees.
Герпольшеймер запустил канал на YouTube, который называется Money Manni. В своих видео бывший банкир простыми словами объясняет, как устроен мир финансов. В одном из первых выпусков он рассказывает, к примеру, про кредитование. Блогер нацелен на аудиторию до 30 лет.
Герпольшеймер, возглавлявший банк на протяжении 17 лет, рассказал изданию Bloomberg, что идея завести свой канал родилась у него из разговоров с молодежью.
"Они несколько раз просили показать им видео о бизнесе и финансах, в которых на понятном языке объясняются сложные процессы. Мне действительно нравится делиться своими опытом и знаниями. Сейчас это стало моей полноценной работой", — рассказывает Герпольшеймер.
Бывший генеральный директор банка планирует выпускать одно видео в неделю. В воскресенье блогер снимает контент в подвале своего дома, где оборудовал студию, в понедельник — редактирует видео, а во вторник — выкладывает на YouTube.
Герпольшеймер не ставит своей целью зарабатывать на канале, но не откажет спонсору, который проявит интерес к его контенту. Первые три видео экс-банкира посмотрели около 2,5 тысяч раз за две недели.