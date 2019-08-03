65-летний экс-банкир из Германии решил стать звездой YouTube

Герпольшеймер запустил канал на YouTube, который называется Money Manni. В своих видео бывший банкир простыми словами объясняет, как устроен мир финансов. В одном из первых выпусков он рассказывает, к примеру, про кредитование. Блогер нацелен на аудиторию до 30 лет.

Герпольшеймер, возглавлявший банк на протяжении 17 лет, рассказал изданию Bloomberg, что идея завести свой канал родилась у него из разговоров с молодежью.

"Они несколько раз просили показать им видео о бизнесе и финансах, в которых на понятном языке объясняются сложные процессы. Мне действительно нравится делиться своими опытом и знаниями. Сейчас это стало моей полноценной работой", — рассказывает Герпольшеймер.

Бывший генеральный директор банка планирует выпускать одно видео в неделю. В воскресенье блогер снимает контент в подвале своего дома, где оборудовал студию, в понедельник — редактирует видео, а во вторник — выкладывает на YouTube.