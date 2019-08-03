Видео: львица в зоопарке попыталась напасть на маленького мальчика

Посмотрите это видео из зоопарка Нового Орлеана (Луизиана, США), в котором львица пытается атаковать сидящего перед вольером маленького мальчика. Львица подбегает к стеклу, отделяющему ее от посетителей, и начинает скрести по нему лапами. Животное усиливает агрессию, когда видит маленькую девочку, которую родители подносят к стеклу.