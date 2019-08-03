Сб, 3.08.2019
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Видео: львица в зоопарке попыталась напасть на маленького мальчика

Львица.

ФОТО: Shutterstock

Посмотрите это видео из зоопарка Нового Орлеана (Луизиана, США), в котором львица пытается атаковать сидящего перед вольером маленького мальчика. Львица подбегает к стеклу, отделяющему ее от посетителей, и начинает скрести по нему лапами. Животное усиливает агрессию, когда видит маленькую девочку, которую родители подносят к стеклу.

Видео активно обсуждают пользователи сети. Сообщается, что львица из видео недавно попала в зоопарк и пока часто бросается на стекло, когда рядом с ним стоят маленькие посетители.

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