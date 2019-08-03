Член правления Alexela: достаточно ли у нас морозостойкого биодизеля, чтобы пережить зиму?

Похоже, все больше и больше изменений на рынке топлива? Что мы, наконец, заливаем в топливный бак и почему происходят эти изменения?

Эстония была последним государством-членом ЕС, которое перешло на биотопливо. Другие ушли еще в середине 2000-х годов. Мы в Эстонии замешкались и пришли к выводу, что на рынке недостаточно биотоплива. Решение было отложено настолько, что в последний момент, в прошлом году, мы просто должны были сделать этот шаг и добавить 3,1 процента энергии к биотопливу на литр бензина и дизельного топлива. В этом году ставка выросла до 6,4 процента, а в следующем году уже 10 процентов.

Следует отметить, что у нас есть биотопливо первого и второго поколения, а доля рынка топлива второго поколения составляет 0,25 процента. Первоначальная спешка в отношении топлива первого поколения была великой, но не предполагалось, что фермер будет мудрым и начнет с того, где он получит больше денег. Вместо того чтобы выращивать пшеницу и рожь, он взял тот же плуг и начал выращивать ресурс для производства биотоплива, и в какой-то момент топливо стало конкурировать с рационом питания человека. Затем они пришли к выводу, что это не очень хороший путь, и начали говорить о втором поколении. Разница в том, что топливо второго поколения производится из отходов и остатков.

Что-то надо делать. Слишком много CO2 выбрасывается в атмосферу. Например, в Европе транспортный сектор выбрасывает 27 процентов всех выбросов CO2. Это также единственный сектор, выбросы которого увеличились с 1990-х годов, и признаки свидетельствуют о том, что они будут продолжать расти.

Таким образом, мы должны перейти на биотопливо, но на какое именно? Сегодня Европейский Союз принял решение отказаться от биотоплива из пальмового масла, которое в три раза вреднее для климата, чем 100 процентов ископаемого топлива. Пальмовое масло будет запрещено с 2024 года и обнуляется к 2030 году. Я бы запретил его вчера. Биотопливо из соевых бобов, наносящее вдвое больше вреда окружающей среде, чем ископаемое топливо, не было запрещено. Мы должны двигаться вперед более энергично. Мы навязываем эти цели на топливо? Не могли бы вы внезапно сделать шаг назад, уменьшить свои цели и сделать одолжение природе?

Не потому ли, что нам нечего предложить взамен?

Нечего. Второго поколения мало. Более 50 процентов этого биотоплива в Европе в 1,8 раза вреднее, чем 100 процентов ископаемого дизельного топлива. Должны ли мы эти цели насильно выполнять?

Что это значит для автомобильной промышленности?