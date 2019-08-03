Член правления Alexela: достаточно ли у нас морозостойкого биодизеля, чтобы пережить зиму?

Член правления Alexela Алан Вахт в передаче радио Kuku «Экономическое пространство» заявил, что требование нового года ставит дилеров топлива в сложную ситуацию. Доля биокомпонента в литре топлива увеличивается, и на рынке не так много биодизеля, защищающего от замерзания, пишет Postimees.
Похоже, все больше и больше изменений на рынке топлива? Что мы, наконец, заливаем в топливный бак и почему происходят эти изменения?
Эстония была последним государством-членом ЕС, которое перешло на биотопливо. Другие ушли еще в середине 2000-х годов. Мы в Эстонии замешкались и пришли к выводу, что на рынке недостаточно биотоплива. Решение было отложено настолько, что в последний момент, в прошлом году, мы просто должны были сделать этот шаг и добавить 3,1 процента энергии к биотопливу на литр бензина и дизельного топлива. В этом году ставка выросла до 6,4 процента, а в следующем году уже 10 процентов.
Следует отметить, что у нас есть биотопливо первого и второго поколения, а доля рынка топлива второго поколения составляет 0,25 процента. Первоначальная спешка в отношении топлива первого поколения была великой, но не предполагалось, что фермер будет мудрым и начнет с того, где он получит больше денег. Вместо того чтобы выращивать пшеницу и рожь, он взял тот же плуг и начал выращивать ресурс для производства биотоплива, и в какой-то момент топливо стало конкурировать с рационом питания человека. Затем они пришли к выводу, что это не очень хороший путь, и начали говорить о втором поколении. Разница в том, что топливо второго поколения производится из отходов и остатков.
Что-то надо делать. Слишком много CO2 выбрасывается в атмосферу. Например, в Европе транспортный сектор выбрасывает 27 процентов всех выбросов CO2. Это также единственный сектор, выбросы которого увеличились с 1990-х годов, и признаки свидетельствуют о том, что они будут продолжать расти.
Таким образом, мы должны перейти на биотопливо, но на какое именно? Сегодня Европейский Союз принял решение отказаться от биотоплива из пальмового масла, которое в три раза вреднее для климата, чем 100 процентов ископаемого топлива. Пальмовое масло будет запрещено с 2024 года и обнуляется к 2030 году. Я бы запретил его вчера. Биотопливо из соевых бобов, наносящее вдвое больше вреда окружающей среде, чем ископаемое топливо, не было запрещено. Мы должны двигаться вперед более энергично. Мы навязываем эти цели на топливо? Не могли бы вы внезапно сделать шаг назад, уменьшить свои цели и сделать одолжение природе?
Не потому ли, что нам нечего предложить взамен?
Нечего. Второго поколения мало. Более 50 процентов этого биотоплива в Европе в 1,8 раза вреднее, чем 100 процентов ископаемого дизельного топлива. Должны ли мы эти цели насильно выполнять?
Что это значит для автомобильной промышленности?
Говорят, что биоэтанол вреден для двигателя. Автопроизводители подтвердили, что до 10 процентов этанола входит в стандарт для новых автомобилей. Проблема в старых бензиновых двигателях, для которых этанол не подходит. Сегодня 2019 год и мало машин 1990-х годов.
Например, когда речь идет о цене, сегодня разница между бензином 98 и биоэтанолом 95 составляет 5 центов. Расход биоэтанола на 3 процента выше, но в целом человек все же выигрывает. Не надо бояться.
Новый год станет новым требованием для продавцов топлива сократить выбросы CO2 на 6 процентов. Означает ли это, что литр топлива не может содержать более 10 процентов биотоплива на литр нового года?
Именно так. У нас сегодня два закона. В этом году мы выполняем свои обязательства по биотопливу в соответствии с Законом о жидком топливе, который устанавливает 6,4 процента биотоплива на литр в этом году и 10 процентов в следующем году. Кроме того, в следующем году будет действовать Закон об охране атмосферного воздуха, который налагает на поставщика обязанность поставлять топливо, которое сокращает выбросы парниковых газов на 6 процентов. Если мы поместим биотопливо в бензин и дизельное топливо, удельные выбросы уменьшатся.
Сравнивая два закона, требование сокращения выбросов парниковых газов на 6 процентов является более эффективным. Согласно этому, литр топлива будет содержать где-то между 12 и 14 процентов биодобавки. Это огромная проблема. Сегодня у нас разные анализы, и возникает вопрос, достаточно ли у нас морозостойкого биодизеля, чтобы выполнить это обязательство зимой.
Прямо сейчас не могу предсказать. Мы видим, что есть проблемы, и их довольно сложно решить.
Почему электромобили не заменили бензиновые или дизельные автомобили?
Основная проблема заключается в том, что не хватает зарядных устройств. Зарядные устройства Elmo старые и не подходят для всех новых электромобилей. Кроме того, дилеры электромобилей сказали, что, если нет спроса, то для кого вы продаете? Я сделал свои собственные расчеты, что лучшая альтернатива дизельному топливу - это КПГ, стоимость которого на лизинг, страховку и топливо ниже, чем на бензине и дизеле.
Электромобиль просто стоит слишком дорого. Например, Hyanday Kona с полным оборудованием в настоящее время стоит 45 тысяч евро, а та же модель с бензином стоит 23 тысячи евро. Если бы цена на электромобиль была бы на 10 тысяч евро ниже, он был бы в конкурентной борьбе с дизельным топливом и бензином, потому что, если бы бензин потреблял 6-8 литров на 100 километров или расход на 100 километров составлял бы 10-15 евро. Тот же расход у электромобиля составляет 1 евро или 1,5 евро. Ночные тарифы составляют всего 0,6-0,9 евро за 100 километров. Так что если вы будете много ездить, это окупится.
В Норвегии преобладают электромобили, что они делают по-другому?
В Норвегии существует система, при которой покупателю не нужно платить НДС за электромобиль. У бензиновых и дизельных автомобилей есть колоссальные налоги, такие как налог на CO2. Таким образом, цель состоит в том, чтобы цена электромобиля не могла быть дороже, чем эквивалентная цена бензинового авто. Искусственно играют с налогами. По последним данным за май или июнь, 70 процентов новых автомобилей были электромобили, 13 процентов - дизельные и 16 процентов — бензиновые.
Когда цены на электромобили могут упасть из-за конкуренции на рынке?
В следующем году производители автомобилей будут обязаны поставлять в среднем менее 95 граммов CO2 на автомобиль в продаже. Сегодня это 118 грамм. Чтобы достичь этого, производители должны производить более эффективные автомобили и производить больше электромобилей.
Сегодня считается, что один электромобиль должен быть продан за два автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Как продать это? Это приведет к росту цен на бензиновые и дизельные автомобили и снижению цен на электромобили. Однако, если установленное требование CO2 не будет выполнено, будут большие штрафы.