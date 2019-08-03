Cамый богатый человек в мире продал акций на 1,8 млрд. Зачем?

По данным Forbes, это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса. После уплаты налогов Безос получит 1,4 млрд долларов.

Миллиардер сохранил за собой звание самого богатого человека в мире: его состояние Forbes оценил в 116 млрд долларов, из которых около 108 млрд приходится на акции Amazon.

Безос ранее говорил, что каждый год он продает акции Amazon на 1 млрд долларов, чтобы финансировать свою частную аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая конкурирует со Space X Илона Маска. Ранее в этом году Безос пообещал вкладывать еще больше денег в развитие космических ракет.