Cамый богатый человек в мире продал акций на 1,8 млрд. Зачем?

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти миллион акций своей компании на общую сумму 1,84 млрд долларов, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
По данным Forbes, это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса. После уплаты налогов Безос получит 1,4 млрд долларов.
Миллиардер сохранил за собой звание самого богатого человека в мире: его состояние Forbes оценил в 116 млрд долларов, из которых около 108 млрд приходится на акции Amazon.
Безос ранее говорил, что каждый год он продает акции Amazon на 1 млрд долларов, чтобы финансировать свою частную аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая конкурирует со Space X Илона Маска. Ранее в этом году Безос пообещал вкладывать еще больше денег в развитие космических ракет.
С Blue Origin у Безоса связаны амбициозные планы. Сейчас Blue Origin заканчивает разработку ракеты для космического туризма. Это массивный аппарат для запуска космического корабля на орбиту и лунного корабля для перевозки людей и грузов на Луну. А главная мечта миллиардера - построить в космосе гигантские орбитальные колонии.