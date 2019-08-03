Картина дня: нехватка биодизеля, задержания на акции протеста в Москве и триатлон Ironman в Таллинне

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Член правления Alexela: достаточно ли у нас морозостойкого биодизеля, чтобы пережить зиму?
Член правления Alexela Алан Вахт в передаче радио Kuku «Экономическое пространство» заявил, что требование нового года ставит дилеров топлива в сложную ситуацию. Доля биокомпонента в литре топлива увеличивается, и на рынке не так много биодизеля, защищающего от замерзания. Читайте далее...
В Москве проходит новая акция оппозиции, полиция начала массовые задержания
В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции. Читать далее...
Галерея: участники соревнований IRONMAN заполонили улицы Таллинна
Сегодня в 06.30 в Таллинне стартовали соревнования по триатлону IRONMAN. На мероприятие зарегистрировалось более тысячи человек. В числе прочих участвуют Райво Э. Тамм, Ханнес Хермакюла и Калев Круус. Читать далее...
Молодой учитель попробует изменить представление об уроках физкультуры
В коллективе новой Кохтла-Ярвеской гимназии будет много молодых учителей, среди них 25-летняя выпускница Ярвеской гимназии и Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, руководитель известного в Ида-Вирумаа танцевального коллектива "Viis Tähte" Айникки Сеппар. Она будет вести уроки физического воспитания и организовывать досуг гимназистов. Говорит, что готова перевернуть представление об уроках физкультуры и мечтает, чтобы отношения с будущими учениками были на равных. О крутом повороте в жизни молодого преподавателя танцев и был наш разговор. Читать далее...
США отменят санкции против РФ при выполнении Москвой ряда условий
Новые санкции в отношении России могут быть отменены не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий. Об этом заявили в Госдепартаменте США. Читать далее...
Санкции из-за дела Скрипалей: США попросят международные организации не давать России кредитов
Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Они вступят в силу после 17 августа и будут действовать как минимум один год. Читать далее...
Люди стали пить меньше: производитель водки с Сааремаа терпит убытки
Оборот производителя сааремааской водки Altia Eesti в последние годы упал, также фирма терпит убытки. По словам руководства фирмы дело в том, что люди стали пить меньше. Читать далее...
Аномальное тепло в Арктике: в Гренландии вновь вспыхнула растительность, за месяц остров добавил в океан 197 миллиардов тонн воды
В Гренландию пришла аномально теплая погода, вызванная воздушными массами, которые обновилитемпературные рекорды во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии и Великобритании. Ученые говорят, что она может привести к рекордному таянию льда и снега. Еще одним последствием таких погодных условий стали природные пожары. Читать далее...
Трехлетняя девочка получила травму в таллиннском автобусе и попала в больницу
Два человека пострадали в пятницу в результате резкого торможения столичного автобуса, включая маленького ребенка. Читать далее...
Российского футболиста "Левадии" выслали из Эстонии
29-го июля на 196-м километре шоссе Таллинн-Нарва полицейским патрулем был задержан 31-летний гражданин России, превысивший скорость на данном участке более чем в три раза. Читать далее...
Многие европейцы не могут себе позволить недельную поездку за границу: жители Эстонии удивили
Согласно свежим данным Eurostat, большое количество европейцев не могут позволить себе недельный отпуск вдали от дома. Большая часть этих жителей Европейского союза живет в Восточной и Южной Европе. Читать далее...
Эта профессия снова становится престижной в Эстонии
Статистика поданных в эстонские вузы заявлений от абитуриентов показывает, что профессия школьного учителя снова становится популярной. Читать далее...
В аварии на участке с дорожными работами пострадал мотоциклист
Вчера утром в 10.30 на шоссе Таллинн-Тарту в районе Пиккнурме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист. Читать далее...
Подростки получат право самостоятельно решать вопрос о получении помощи психиатра
Министерство социальных дел начинает пересматривать действующий Закон о психиатрической помощи с тем, чтобы предоставить детям и подросткам моложе 18 лет право получить помощь психиатра без предварительного согласия родителей или суда. Читать далее...
Галерея: центр Тарту сегодня стал раздольем для гурманов
В Тарту на этих выходных проходит пятый фестиваль еды и вина. Улица Кюйни на сегодня превратилась в длинную продуктовую аллею, а парк на улице Пое стал винной зоной. Читать далее...
Сильный пожар в центре Москвы: огонь охватил тысячи метров, тушили даже с вертолетов
Утром в воскресенье, 3 августа, в центре Москвы произошел сильный пожар - в Замоскворечье загорелось четырехэтажное здание старой постройки. Читайте далее...