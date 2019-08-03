Картина дня: сделка Postimees, возвращение капитана, нехватка биодизеля, задержания в Москве и триатлон Ironman в Таллинне

Спасенный из России капитан: до больничной палаты оставалось недолго

В Эстонию вернулся капитан рыболовецкого судна Roxen Резо Киммель, который находился под домашним арестом в России с начала мая. Программа Reporter телеканала Kanal 2 встретила капитана в Таллиннском аэропорту, где его ждала дочь. Читать далее...

Концерн Postimees приобрел права на продажу телерекламы в Эстонии

Концерн Postimees Grupp AS с 1 января 2020 года примет от фирмы BMA Estonia OÜ услугу продажи рекламы на телеканалах в Эстонии, включая Первый Балтийский канал. Читать далее...

Член правления Alexela: достаточно ли у нас морозостойкого биодизеля, чтобы пережить зиму?

Член правления Alexela Алан Вахт в передаче радио Kuku «Экономическое пространство» заявил, что требование нового года ставит дилеров топлива в сложную ситуацию. Доля биокомпонента в литре топлива увеличивается, и на рынке не так много биодизеля, защищающего от замерзания. Читайте далее...

В Москве проходит новая акция оппозиции, полиция начала массовые задержания

В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции. Читать далее...

Галерея: участники соревнований IRONMAN заполонили улицы Таллинна

Сегодня в 06.30 в Таллинне стартовали соревнования по триатлону IRONMAN. На мероприятие зарегистрировалось более тысячи человек. В числе прочих участвуют Райво Э. Тамм, Ханнес Хермакюла и Калев Круус. Читать далее...

Молодой учитель попробует изменить представление об уроках физкультуры

В коллективе новой Кохтла-Ярвеской гимназии будет много молодых учителей, среди них 25-летняя выпускница Ярвеской гимназии и Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, руководитель известного в Ида-Вирумаа танцевального коллектива "Viis Tähte" Айникки Сеппар. Она будет вести уроки физического воспитания и организовывать досуг гимназистов. Говорит, что готова перевернуть представление об уроках физкультуры и мечтает, чтобы отношения с будущими учениками были на равных. О крутом повороте в жизни молодого преподавателя танцев и был наш разговор. Читать далее...

США отменят санкции против РФ при выполнении Москвой ряда условий

Новые санкции в отношении России могут быть отменены не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий. Об этом заявили в Госдепартаменте США. Читать далее...

Санкции из-за дела Скрипалей: США попросят международные организации не давать России кредитов

Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Они вступят в силу после 17 августа и будут действовать как минимум один год. Читать далее...

Люди стали пить меньше: производитель водки с Сааремаа терпит убытки