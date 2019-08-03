США захотели разместить ракеты в Азии

«Да, я бы хотел этого, — сказал Эспер. — Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидаешь сначала».

Накануне, 2 августа, стало известно, что США приступили к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне заявили, что разработка ракет продолжится «в полной мере (...) в качестве разумного ответа на действия России».

В свою очередь в МИД России указали, что Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение.