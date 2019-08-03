Концерн Postimees приобрел права на продажу телерекламы в Эстонии

Об этом BNS сообщил член правления и директор по продажам Postimees Grupр Райдо Соом, по словам которого речь идет о реализации договора о сотрудничестве, в ходе которой отношения собственности BMA Estonia OÜ не изменятся.

«Postimees Grupp не покупает паи BMA Estonia OÜ, а только берет на себя функции продажи телевизионной рекламы в Эстонии. Реализацию всех заключенных до сего времени рекламных договоров Postimees Grupp в неизмененном виде берет на себя», - пояснил Соом.

По его словам, цель этого этапа сотрудничества в том, чтобы с помощью возросшей синергии усилить позиции Postimees Grupp на телевизионном рынке и предложить клиентам целостное решение в сфере телерекламы более высокого качества. Кроме того, посредством договора в портфель телеканалов Postimees Grupр будут включены четыре новых канала: First Baltic Channel Estonia, NTV Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia и ДОМ Кино.

Как отметила руководитель эстонского представительства BMA Eesti Ирина Козыренко, это хорошая возможность объединить две ключевые целевые группы, в результате занимающее лидерские позиции на рынке предприятие сможет предложить своим телевизионным клиентам отличный продукт для более эффективного проведения телевизионных кампаний.

BMA Estonia входит в концерн Baltic Media Alliance, представляя в Эстонии 25 телеканалов, русскоязычный еженедельник “MK-Estonia” и решение OTT TV - “TVDOM.TV”.