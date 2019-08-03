Золото таллиннского триатлона уехало в Норвегию

В Таллинне завершился второй по счету триатлон IRONMAN. Победу праздновал норвежец Микал Иден, бывший эстонский двоеборец Рауно Пиккор стал вторым.
Триатлон в Таллинне проходит по классической дистанции - 3,8 км плавание, 180,2 километров велосипедной гонки и беговой марафон. Отличие эстонского соревнования в том, что данную дистанцию можно преодолеть и командой, по типу эстафеты, где каждый участник преодолевает один из видов программы.
У мужчин в полной программе триатлона Микал Иден преодолел дистанцию за 8:19.52. Серебряный призер, Пиккор, финишировал на полчаса позже.