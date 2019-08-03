Сб, 3.08.2019
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Финляндия извинилась перед РФ за вошедший в ее территориальные воды военный корабль

Soome lipp. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Финляндия выразила сожаление по поводу того, что ее военный корабль Hämeenmaa вошел в территориальные воды России по ошибке. Об этом сообщает Gazeta.ru.

инцидент произошел в четверг, 1 августа, однако о нем стало известно только спустя несколько дней.

Уточняется, что финский корабль выполнял обязанности по контролю за госграницей и вошел в российские воды приблизительно на 600 метров.

Заметив свою ошибку, судно немедленно покинуло территориальные воды России.

«Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке», — говорится в сообщении военно-морских сил.

По словам главы ВМС Туомаса Тииликайнена, данный инцидент не является провокацией и не несет с собой злого умысла.

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