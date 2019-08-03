Аэропорты Лондона ждет коллапс: Хитроу отменил свыше 170 рейсов, в Гатвике будут заминки

Накануне администрация аэропорта обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаниям, чтобы найти обновленную информацию.

Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. Лидеры профсоюза должны встретиться с представителями администрации Хитроу для переговоров в субботу, 3 августа.

Также стало известно, что технический персонал аэропорта Гатвик проведет через неделю 48-часовую забастовку в период пиковой нагрузки из-за отпускного сезона. Более ста тридцати работников службы безопасности, работающих в зоне досмотра багажа на наличие взрывчатки и предметов, запрещенных к перевозке, проведут акцию протеста против низкой оплаты труда.