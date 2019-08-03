Аэропорты Лондона ждет коллапс: Хитроу отменил свыше 170 рейсов, в Гатвике будут заминки

В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников.
Накануне администрация аэропорта обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаниям, чтобы найти обновленную информацию.
Изменения в работе лондонского аэропорта связаны с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. Лидеры профсоюза должны встретиться с представителями администрации Хитроу для переговоров в субботу, 3 августа.
Также стало известно, что технический персонал аэропорта Гатвик проведет через неделю 48-часовую забастовку в период пиковой нагрузки из-за отпускного сезона. Более ста тридцати работников службы безопасности, работающих в зоне досмотра багажа на наличие взрывчатки и предметов, запрещенных к перевозке, проведут акцию протеста против низкой оплаты труда.
Забастовка начнется 10 августа в 06:00 и продлится ровно двое суток. Участники забастовки признают, проверка в зоне контроля багажа в течение двух дней будет осуществляться медленнее и хуже, чем в обычное время, и просят пассажиров приезжать в аэропорт 10 и 11 августа с большим запасом времени перед вылетом.