Спасенный из России капитан: до больничной палаты оставалось недолго

Злоключения для капитана, впрочем, не закончились, потому что на время судебных заседаний ему придется вернуться в Россию.

Сегодня до полуночи это все-таки случилось. Вы прошли через ворота Таллиннского аэропорта, где вас встретила дочь. Какими были эти прошедшие месяцы?

Очень утомительными. Как эмоционально, так и душевно. Тяжело было, но мы справились.

Что же позволило вернуть вас, наконец, домой?

Самая большая благодарность - фирме и владельцам, которые боролись за нас очень серьезно. Мы очень благодарны.

Как у вас прошел сегодняшний день?

Утром было короткое посещение суда, последние разговоры с адвокатами, чтобы подвести итоги. Так и прошел.

Что они вам сказали? Вы должны вернуться в Россию?

Да, там придется провести еще много времени.

Вся эта чушь еще не кончилась?

Нет, это точно. Впереди еще суды - я не знаю, когда, но ситуация еще не разрешена. Но надеемся, что сможем справиться.

Вы сегодня утром уже могли предвидеть, что вечером вернетесь?

Более-менее к полудню было ясно.

Мы слышали, что у вас начались проблемы со здоровьем? Как с этим?

Кровяное давление и сердце начали давать о себе знать. Я ходил к врачам там, на месте. Уже была мысль ложиться в больницу, немного подлечиться, но в итоге получилось, что теперь можно начать лечиться дома.

А из-за чего здоровье подвело? Нервничали из-за всего этого?

Да, конечно. Это очень сильное напряжение.

Что в этой ситуации было для вас тяжелее всего?

Находиться запертыми на судне в жаркую погоду, при 40 градусах. На сушу не выпускают, визу не дают. Ты как селедка в бочке. Это было очень тяжело.

Долго вы были на судне?

Полтора месяца.

Я так понимаю, что вместе с протухшей рыбой?

(улыбается) Да, всем экипажем. Команда была очень храброй. Мы справились.

Эстонское государство тоже немного помогло? Что стало решающим в вашем освобождении? Вас поначалу собирались держать до 22 сентября. Все казалось безнадежным...

Конечно, консульская помощь со стороны Эстонии, но и владельцы фирмы, которые очень мощно вмешались. Контакт был ежедневным и по несколько раз. Они нас не бросили.

Почему вас вообще держали? 700 000 евро залога были ведь уплачены давным-давно.

Так им было надо. У них свои правила, у них не действуют междунарродные конвенции и договоры, права человека. До этого сейчас еще очень далеко.

Они хотели сломить вас эмоционально?

Да, тут не может быть ничего другого.

Вам вменяют в вину, что вы осознанно зашли в их экономическую территорию. Что на самом деле случилось?

Сейчас я это не могу комментировать. Есть запрет, и вы сами очень хорошо понимаете, что сейчас мы ничего не можем говорить об этом.

С какими чувствами вы вернетесь в Россию? Это ждет вас уже скоро.

Нужно ехать. Выхода нет.

Что значил для вас этот арест в последнее время? Вы были в гостиничном номере и не могли покидать его?

Да, был запрет. Документ для выезда забрали и установили меру пресечения. Утром и вечером нужно докладывать. Уходишь из гостиницы - должен докладывать. Так что я не ходил по городу, не ходил в музеи. Пару раз гулял в парке, а все остальное время провел в гостинице.

Что вы там делали?

Ну а как вы думаете? Лежишь, смотришь пропагандистские передачи, так день и проходит.

А сегодня? Куда вы теперь поедете? Как проведете завтрашний день? Что ждет дальше?

Посмотрим. Поплавать, позагорать - до сих пор в этом году этого не удавалось. Побыть с домашними. И так далее.

Надолго останетесь дома или сразу вернетесь на работу?